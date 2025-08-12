La K’onga, la banda de cuarteto más convocante de Argentina, anunció su regreso al Estadio Vélez para brindar un único show el 13 de noviembre de 2025.

La K’onga: entradas y preventa

Preventa BBVA : Miércoles 13 de agosto a las 13 hs, con 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa BBVA.

Venta general: Jueves 14 de agosto a las 13 hs, con todos los medios de pago y el mismo beneficio para Visa BBVA.Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Enigma Tickets.

Un año de proyección internacional

La Konga sigue llevando el cuarteto a escenarios de todo el mundo. En 2025, su gira El Amor es Ciego Tour incluye presentaciones en Uruguay, Italia, España, Portugal y, por primera vez, Japón, donde se convertirán en la primera banda de cuarteto en tocar en Tokio.

Además, recientemente recibieron el Disco de Oro por Fama Diabla, colaboración con Emanero y David Bisbal.