Luego de anunciar su regreso a la Argentina con la gira “Casa Mía”, Vanesa Martín volvió a demostrar la profunda conexión que la une con el público local: las entradas para su show del 8 de mayo en el Teatro Gran Rex se agotaron y se suma una nueva función el 9 de mayo en el mismo escenario.

La cantante y compositora española llegará al país con su nueva gira “Casa Mía”, un espectáculo que combina las canciones de su último trabajo con los grandes clásicos que la convirtieron en una de las voces más sensibles y reconocidas del pop en español.

El anuncio de esta segunda fecha reafirma el lugar especial que ocupa Argentina dentro de su carrera y el entusiasmo que despierta cada una de sus visitas.

Vanesa Martin, en Buenos Aires (Foto de prensa)

CONOCÉ MÁS A VANESA MARTIN

Con una trayectoria que comenzó en 2006, Vanesa Martín se consolidó como una de las artistas más influyentes del pop autoral en español.

Nacida en Málaga, ha construido una obra atravesada por la emoción y la honestidad de sus letras, logrando trascender fronteras y conquistar audiencias en toda Iberoamérica. A lo largo de su carrera ha editado nueve discos de estudio y ha acumulado múltiples reconocimientos, entre ellos 15 Discos de Oro, 9 Discos de Platino, 5 Premios Dial y dos nominaciones al Latin Grammy.

La gira “Casa Mía” representa además una nueva etapa artística para la cantante, con un repertorio que refleja un momento de mayor libertad creativa y una mirada profundamente personal sobre su música.

El éxito de ventas en Buenos Aires anticipa una serie de conciertos muy especiales, en los que Vanesa Martín volverá a encontrarse cara a cara con un público que la acompaña con devoción desde hace años.

Vanesa Martín se presenta en Buenos Aires (Foto de prensa)

Fechas Confirmadas – Gira Argentina “CASA MÍA” 2026:

8 de mayo – Buenos Aires – Teatro Gran Rex - AGOTADO

9 de mayo – Buenos Aires – Teatro Gran Rex

10 de mayo – Rosario – Broadway

13 de mayo – Córdoba – Quality Espacio

15 de mayo – Mendoza – Arena Maipú