Vanesa Martín, una de las artistas más queridas del pop en español, regresa a Buenos Aires con “CASA MÍA”, su nueva gira, que promete una experiencia única e inolvidable para todos sus seguidores.

El show, que se llevará a cabo el 8 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex, será la ocasión perfecta para disfrutar de su último material, “Casa Mía”, y de los clásicos que la han convertido en un referente del pop autoral en español.

Con una carrera musical que comenzó en 2006, Vanesa Martín ha consolidado su posición como una de las voces más sensibles y sólidas del panorama musical en español.

Nacida en Málaga, España, Vanesa empezó su carrera escribiendo canciones desde joven y, con el tiempo, su estilo melódico y emotivo la llevó a ser una de las artistas más influyentes y reconocidas de su generación.

A lo largo de su carrera ha lanzado nueve discos de estudio, varios de los cuales se han convertido en éxitos internacionales. Su música trasciende fronteras y su legado es especialmente fuerte en países como México, Argentina y Chile, así como en ciudades de Estados Unidos como Miami, Nueva York y Washington.

Vanesa Martín viene a la Argentina (Foto de prensa)

En esta nueva gira, “CASA MÍA”, Vanesa busca consolidar aún más el vínculo emocional con su público argentino. Con un repertorio que mezcla canciones nuevas con clásicos que han sido himnos generacionales, los conciertos serán un verdadero encuentro íntimo y cercano con su audiencia. Además, la gira será una oportunidad para compartir el disco más libre y honesto de su carrera, un trabajo que refleja su evolución artística y personal.

A lo largo de su carrera, Vanesa Martín ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo 15 Discos de Oro, 9 Discos de Platino, 5 Premios Dial y 2 nominaciones a los Latin Grammy. Su música ha tocado el corazón de millones de personas y su voz ha sido aclamada tanto por su talento vocal como por la autenticidad de sus letras.

El regreso de Vanesa Martín con “CASA MÍA” se posiciona como uno de los regresos más esperados y emocionales del pop en español de este año. La artista busca reforzar su relación con el público argentino, destacando su impacto cultural, su fuerte presencia en las plataformas digitales y la importancia de su nueva etapa artística.

Vanesa Martín viene a la Argentina (Foto de prensa)

Fechas Confirmadas – Gira Argentina “CASA MÍA” 2026:

8 de mayo – Buenos Aires – Teatro Gran Rex

10 de mayo – Rosario – Broadway

13 de mayo – Córdoba – Quality Espacio

15 de mayo – Mendoza – Arena Maipú

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.