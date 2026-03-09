El fenómeno digital de Alejo Igoa vuelve a hacer historia. El creador de contenido anunció tres funciones agotadas y una cuarta fecha de “El Show de Alejo Igoa en Vivo” en el Movistar Arena, tras una demanda masiva de entradas por parte de su público.

Las funciones previstas para el 3, 4 y 5 de abril se agotaron en cuestión de horas, confirmando el enorme momento que atraviesa el youtuber argentino. Ante esta respuesta, se agregó una nueva función el 3 de abril a las 20 horas, cuyas entradas están disponibles a través de la web oficial del estadio.

El espectáculo promete ser una experiencia inmersiva llena de juegos, desafíos y mucha diversión, donde el público podrá sumergirse en el universo creativo del influencer más convocante de América Latina.

El fenómeno Alejo Igoa: récords y millones de seguidores

Alejo Igoa se consolidó como el youtuber más visto de Latinoamérica y uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo. En los últimos años su crecimiento fue explosivo: solo en 2025 sumó más de 43 millones de nuevos seguidores, ubicándose entre los canales de mayor expansión global, detrás de figuras como MrBeast.

Alejo Igoa y su equipo

A fines de 2025 alcanzó un hito histórico al superar los 100 millones de suscriptores en YouTube, logro que le valió recibir la Placa de Diamante Rojo, la máxima distinción de la plataforma. Este reconocimiento lo colocó en un selecto grupo internacional junto a creadores como PewDiePie.

El creador argentino inició su canal en 2014 y desde entonces construyó una comunidad gigantesca con vlogs, retos, juegos y contenido creativo pensado para un público joven y familiar.

Un show pensado para el público

Con “El Show de Alejo Igoa en Vivo”, el Movistar Arena se transformará por primera vez en un gran set interactivo, donde el público será protagonista de distintos desafíos y momentos junto al influencer y su equipo.

Alejo Igoa

Con entradas que vuelan en cuestión de horas y una comunidad que no deja de crecer, todo indica que el show de Alejo Igoa en Buenos Aires será uno de los eventos más convocantes del año para el público joven.