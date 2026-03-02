El creador digital argentino Alejo Igoa, el youtuber número uno de América Latina y reciente ganador de la Placa de Diamante Rojo por superar los 100 millones de suscriptores, anuncia El Show de Alejo Igoa en Vivo, una experiencia inmersiva donde el público podrá ingresar a su universo de juegos, desafíos y diversión total. El espectáculo se realizará el sábado 3 de abril en el Movistar Arena.

Entradas Alejo Igoa: preventa y venta general, fechas y beneficios

Preventa Naranja X: martes 3 de marzo desde las 13 h, con 3 cuotas sin interés en tarjetas de débito.

Venta general: miércoles 4 de marzo a las 13 h.

Entradas disponibles a través de Movistar Arena ticketing.

Un show inmersivo único en el mundo de Alejo Igoa

Alejo Igoa y su equipo

El El Show de Alejo Igoa en Vivo transformará el Movistar Arena en un set de grabación gigante, donde Alejo y sus amigos invitarán al público a participar en juegos, retos, dinámicas interactivas y momentos inolvidables.

La propuesta promete una experiencia 360°, diseñada para que sus seguidores puedan vivir de cerca la energía y creatividad que lo llevaron a la cima de YouTube.

El fenómeno Alejo Igoa: récords y crecimiento imparable

Alejo Igoa

Durante 2025, Alejo Igoa sumó 43,7 millones de nuevos seguidores, ubicándose en el podio mundial de crecimiento detrás de MrBeast. Su impacto global se consolida año tras año, rompiendo cifras históricas en la plataforma.

Entre sus logros destacados: