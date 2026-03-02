El creador digital argentino Alejo Igoa, el youtuber número uno de América Latina y reciente ganador de la Placa de Diamante Rojo por superar los 100 millones de suscriptores, anuncia El Show de Alejo Igoa en Vivo, una experiencia inmersiva donde el público podrá ingresar a su universo de juegos, desafíos y diversión total. El espectáculo se realizará el sábado 3 de abril en el Movistar Arena.
Entradas Alejo Igoa: preventa y venta general, fechas y beneficios
- Preventa Naranja X: martes 3 de marzo desde las 13 h, con 3 cuotas sin interés en tarjetas de débito.
- Venta general: miércoles 4 de marzo a las 13 h.
- Entradas disponibles a través de Movistar Arena ticketing.
Un show inmersivo único en el mundo de Alejo Igoa
El El Show de Alejo Igoa en Vivo transformará el Movistar Arena en un set de grabación gigante, donde Alejo y sus amigos invitarán al público a participar en juegos, retos, dinámicas interactivas y momentos inolvidables.
La propuesta promete una experiencia 360°, diseñada para que sus seguidores puedan vivir de cerca la energía y creatividad que lo llevaron a la cima de YouTube.
El fenómeno Alejo Igoa: récords y crecimiento imparable
Durante 2025, Alejo Igoa sumó 43,7 millones de nuevos seguidores, ubicándose en el podio mundial de crecimiento detrás de MrBeast. Su impacto global se consolida año tras año, rompiendo cifras históricas en la plataforma.
Entre sus logros destacados:
- Primer creador en español en superar 100 millones de suscriptores.
- Ganador de la Placa de Diamante Rojo, la distinción más alta entregada por YouTube.
- Premiado como Mejor Youtuber del Año en los Premios Martín Fierro Digital.
- Ganador del premio Líder Digital del Año en los Elliot Awards en México.