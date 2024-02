En la cúspide del éxito junto a La K´onga, grupo con el que grabó un tema junto a David Bisbal, Pablo Tamagnini visitó Poco correctos (eltrece) y contó un secreto sobre sus inicios en los medios de comunicación que dejó boquiabiertos a los conductores.

Todo comenzó cuando el Pollo Álvarez y el Chino Leunis le preguntaron a Pablo sobre su colaboración con el legendario cantautor español, y se dieron cuenta de que ambos saltaron a la fama por haber obtenido el segundo puesto en Operación triunfo, hace más de 20 años.

En ese sentido, Pablo confesó que siempre tuvo como modelo el inicio de David en ese reality, y que su decisión de participar dos años después que él en la versión argentina tuvo muchos puntos en común, pero también que hizo algo que no debía.

Pablo Tamagnini. Foto: Instagram oficial de La Konga.

LA TRAMPA DE TAMAGNINI EN OPERACIÓN TRIUNFO

“Voy a contar algo que no lo compartí nunca con nadie, pero no es tampoco tan grave. El hecho de que yo a Operación Triunfo lo conozco por Bisbal. O sea, veo Operación Triunfo de España por él. Y bueno, que gana Rosa y sale segundo David”, recordó Pablo.

Foto: Instagram oficial de Pablo Tamagnini

“Y a los meses aparece el casting de Operación Triunfo Argentina. Entonces dije ‘Yo me meto. Voy a girar como Bisbal, ¿viste?”, adelantó Tamagnini, antes de revelar el gran secreto de su carrera musical.

“Pero yo ya venía laburando la música, ya había hecho programas y todo, pero me pareció una gran oportunidad”, confesó, en referencia a que no cumplió los requisitos del casting. “Y mirá justo ahora cómo logramos cerrar este círculo dos ex Operación Triunfo y Emanero”, concluyó Pablo, en referencia al tema Fama de diabla que lanzaron hace algunos días.

