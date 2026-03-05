La banda británica Wolf Alice se presentará por primera vez en Argentina el próximo 25 de mayo en C Art Media, en el marco de la gira mundial de The Clearing, su cuarto álbum de estudio.

El grupo, que recientemente ganó el BRIT Award 2026 a Mejor Banda, repasará su nuevo material junto a los temas más destacados de su repertorio.

Wolf Alice llega por primera vez a la Argentina (Foto de prensa)

Desde su irrupción en 2013, el cuarteto del norte de Londres se convirtió en una de las fuerzas más creativas y emocionalmente intensas del rock alternativo contemporáneo. Con My Love Is Cool (2015) y el himno generacional “Moaning Lisa Smile”, nominado al Grammy, Wolf Alice capturó esa mezcla de euforia y vulnerabilidad que definió a una generación. El aclamado Visions Of A Life (2018) les valió el prestigioso Mercury Music Prize y consolidó su ascenso, mientras que Blue Weekend (2022) debutó en el número 1 del Reino Unido y les otorgó el BRIT Award a Mejor Grupo.

Ahora, con The Clearing, Wolf Alice inaugura una nueva etapa artística. Escrito en Seven Sisters, al norte de Londres, y grabado en Los Ángeles junto al productor ganador del Grammy Greg Kurstin, el disco encuentra a la banda en su punto más alto de madurez creativa. Ambicioso, emocional y seguro de sí mismo, The Clearing es un trabajo que mira al pasado sin nostalgia y al futuro sin miedo. Un álbum de pop/rock clásico con guiños a los años 70, pero profundamente anclado en el presente.

Si Fleetwood Mac escribiera hoy desde el norte de Londres, el resultado podría acercarse a la sofisticación y amplitud sonora que Wolf Alice despliega en estas nuevas canciones. Sin excesos ni artificios, la banda apuesta por melodías firmes, climas expansivos y letras que exploran el amor, la pérdida y la conexión humana con una honestidad brutal y luminosa a la vez.

Al frente de esta transformación artística se encuentra Ellie Rowsell, sin duda la figura central y magnética del grupo. Con una presencia escénica hipnótica y una voz capaz de oscilar entre la fragilidad y la furia en cuestión de segundos, Rowsell se consolidó como una de las grandes frontwomen del rock británico actual. Su pluma afilada y sensible es el corazón narrativo de la banda, y en The Clearing alcanza una profundidad y seguridad que marcan un nuevo hito en su carrera.

El reconocimiento no tardó en llegar. Wolf Alice fue uno de los grandes ganadores en los BRIT Awards 2026, celebrados en febrero, al llevarse el premio a Grupo Británico del Año, su segundo triunfo en esta categoría, consolidando definitivamente su estatus como referentes del rock alternativo del Reino Unido.

En la ceremonia interpretaron su tema “The Sofa” y Rowsell aprovechó su discurso para subrayar la importancia de apoyar las pequeñas salas de música en vivo, denunciando el cierre de más de 30 venues independientes en el último año y abogando por la sostenibilidad para las nuevas generaciones de artistas. La banda también recibió nominaciones en categorías como Álbum del Año y Mejor Acto de Rock, reafirmando la solidez de su trayectoria.

MÁS SOBRE WOLF ALICE

Tras una intensa gira por el Reino Unido y Europa, y recientes presentaciones en Australia y Nueva Zelanda, Wolf Alice anuncia ahora su primera gira sudamericana, marcando un nuevo capítulo en su expansión global. En vivo, la banda trasciende cualquier etiqueta: con shows agotados alrededor del mundo y participaciones en festivales como Glastonbury y Radio 1’s Big Weekend, su propuesta combina potencia, emoción y una conexión visceral con el público.

La presentación en Buenos Aires promete ser una experiencia intensa y conmovedora: una noche donde la delicadeza y la energía cruda convivirán, donde las nuevas canciones dialogarán con los clásicos que marcaron su trayectoria, y donde el público argentino será parte de un momento clave en la historia de una banda que no deja de evolucionar.

El 25 de mayo, C Art Media será el escenario de un show que combina sensibilidad, fuerza y una ambición artística que ya es sello distintivo de Wolf Alice. Una cita imperdible para quienes buscan la emoción real del rock contemporáneo.