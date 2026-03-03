El 11 de marzo, Kevin Johansen será el artista invitado a abrir el show de Gilberto Gil en Buenos Aires, en el marco de la gira final TEMPO REI TOUR.

A pocos días del esperado show en Buenos Aires, se confirma este cruce artístico que celebra la canción, la identidad latinoamericana y la libertad creativa. La presencia de Kevin Johansen como opening suma una capa más de emoción a una noche que ya promete ser inolvidable.

TEMPO REI no es solo una gira: es un ritual colectivo, una despedida amorosa y una celebración del tiempo vivido. Con este tour final, Gilberto Gil propone detenerse, mirar hacia atrás y abrazar el presente compartido junto a su público. Un recorrido por su legado musical, profundamente enraizado en la cultura brasileña y en el ADN de varias generaciones.

La gira, con dirección artística de Rafael Dragaud y dirección musical de Bem Gil y José Gil, reúne a una banda estelar que acompañará a Gilberto Gil en este último gran viaje por escenarios internacionales. Buenos Aires será testigo de una noche cargada de historia, emoción y música trascendental.

Foto: gentileza de prensa.

ACERCA DE KEVIN JOHANSEN

Kevin Johansen es uno de los artistas más singulares y versátiles de la escena latinoamericana. Con una identidad musical que cruza el folk, el pop, el rock y los ritmos latinos, construyó una obra personal marcada por el humor, la sensibilidad y la mirada multicultural.

A lo largo de su carrera editó discos fundamentales y recorrió escenarios de América y Europa, consolidando un vínculo cercano con el público argentino. Su capacidad para mezclar idiomas, estilos y climas musicales lo convierte en el artista ideal para abrir una noche que celebra la diversidad, la historia y el tiempo compartido.