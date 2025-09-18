El esperado concierto de Gilberto Gil en Argentina, originalmente previsto para el 31 de octubre de 2025 en el Movistar Arena, fue reprogramado. La decisión se debe a que el artista recibirá una invitación muy especial en Brasil el próximo 1 de noviembre, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso.
La nueva fecha del espectáculo será el 11 de marzo de 2026, en el mismo recinto, donde Gilberto Gil volverá a encontrarse con el público argentino con todo su arte y energía.
Todos los tickets adquiridos para el 31 de octubre de 2025 seguirán siendo válidos para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio.
Desde la organización agradecieron la comprensión y el cariño de los seguidores y recordaron que cualquier consulta puede realizarse a través del correo electrónico info@movistararena.com.ar.
El próximo 11 de marzo, los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de una noche única de música, memoria y magia junto a Gilberto Gil.
