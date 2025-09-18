El esperado concierto de Gilberto Gil en Argentina, originalmente previsto para el 31 de octubre de 2025 en el Movistar Arena, fue reprogramado. La decisión se debe a que el artista recibirá una invitación muy especial en Brasil el próximo 1 de noviembre, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso.

La nueva fecha del espectáculo será el 11 de marzo de 2026, en el mismo recinto, donde Gilberto Gil volverá a encontrarse con el público argentino con todo su arte y energía.

Foto: gentileza de prensa.

Todos los tickets adquiridos para el 31 de octubre de 2025 seguirán siendo válidos para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio.

Desde la organización agradecieron la comprensión y el cariño de los seguidores y recordaron que cualquier consulta puede realizarse a través del correo electrónico info@movistararena.com.ar.

El próximo 11 de marzo, los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de una noche única de música, memoria y magia junto a Gilberto Gil.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.