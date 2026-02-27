Con un presente que reafirma su lugar entre los artistas más importantes de la historia del rock argentino, Andrés Calamaro agotó en horas la primera fecha anunciada en el Movistar Arena y confirma una nueva función en Buenos Aires para el 27 de mayo.

Tras haber cerrado 2025 con tres Movistar Arena completamente agotados, el artista vuelve a demostrar su enorme convocatoria sumando una nueva noche con un show en vivo arrollador que confirma su vigencia y potencia sobre el escenario.

Andrés Calamaro en Buenos Aires (Foto de prensa)

Andrés Calamaro llegará al Movistar Arena con “Como Cantor”, una gira donde presenta sus más grandes éxitos y en un momento artístico sólido, con un show en vivo que atraviesa uno de sus puntos más altos.

El artista inicia una nueva etapa que reafirma su vigencia y su dimensión como una de las grandes leyendas del rock argentino, donde desplegará un show intenso y preciso, acompañado por una banda en vivo de gran potencia, reafirmando sobre el escenario la fuerza de un cancionero que forma parte de la historia del rock argentino.

Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes. Sus últimas fechas, completamente colmadas fueron en el Hipódromo de La Plata, en el Monticello Arena de Santiago de Chile y en el Santiago Rock de la capital chilena.

Este año la experiencia inigualable de disfrutar a Andrés Calamaro en vivo, será una cita obligada en recintos muy importantes y una gran gira que abarcará destinos de nuestro país como el Club A. Unión de Santa Fe, el Anfiteatro Cocomarola de Corrientes y el Arena Maipú de Mendoza. También llegará a Neuquén en el Estadio Ruca Che y Catamarca en el Predio Federal Catamarca.

Además, Calamaro confirmó fechas en La Rioja en Loisc Plataforma, Mar del Plata en el Polideportivo, Bahía Blanca en el Dow Center y finalmente regresará con dos fechas al Movistar Arena de Buenos Aires.

TOUR “COMO CANTOR”:

24 de abril - Estadio cubierto Club A. Unión - Santa Fé, Argentina

26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina

30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

08 de mayo - Predio Federal Catamarca - Catamarca, Argentina

10 de mayo - Loisc Plataforma - La Rioja, Argentina

15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina

17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina

26 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

27 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina NUEVA FECHA