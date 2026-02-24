Andrés Calamaro anuncia una nueva gira bajo el nombre Como Cantor. Con un repertorio centrado en los grandes éxitos que marcaron su carrera y canciones que forman parte del cancionero popular argentino, el artista presenta un show contundente, acompañado por una banda en vivo de gran potencia y solidez sonora.

En Buenos Aires, Calamaro se presentará en el Movistar Arena el 26 de mayo, en una noche pensada para celebrar sus clásicos y reencontrarse con su público a través de las canciones que definieron generaciones.

Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes. Sus últimas fechas, completamente colmadas fueron en el Hipódromo de La Plata, en el Monticello Arena de Santiago de Chile y en el Santiago Rock de la capital chilena.

Andrés Calamaro presenta Como Cantor, una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas de Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa y su comunicación.

Andrés Calamaro (Foto de prensa)

Con una potente banda en vivo, Calamaro recorrerá sus grandes canciones en un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro.

Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.

⁠Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.

Este año la experiencia inigualable de disfrutar a Andrés Calamaro en vivo, será una cita obligada en recintos muy importantes y una gran gira que abarcará destinos de nuestro país como el Club A. Unión de Santa Fé, el Anfiteatro Cocomarola de Corrientes y el Arena Maipú de Mendoza. También llegará a Neuquén en el Estadio Ruca Che y Catamarca en el Predio Federal Catamarca.

Además, Calamaro confirmó fechas en La Rioja en Loisc Plataforma, Mar del Plata en el Polideportivo, Bahía Blanca en el Dow Center y finalmente regresará al Movistar Arena de Buenos Aires.

TOUR “COMO CANTOR”:

24 de abril - Estadio cubierto Club A. Unión - Santa Fé, Argentina

26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina

30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

08 de mayo - Predio Federal Catamarca - Catamarca, Argentina

10 de mayo - Loisc Plataforma - La Rioja, Argentina

15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina

17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina

26 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina