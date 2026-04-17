Enrique Bunbury lo hizo de nuevo. El legendario cantante español lanzó este viernes “De un Siglo Anterior”, su esperado décimo cuarto álbum de estudio, y confirmó que el 4 de noviembre volverá a pisar suelo argentino con un show en el Movistar Arena.

Este nuevo disco marca el cierre de una etapa en la carrera de Bunbury, quien desde hace años viene explorando las raíces y el folklore hispano y latinoamericano.

Después de “Cuentas Pendientes” (2025), el artista decidió profundizar aún más en los sonidos del continente, rodeándose de músicos de primer nivel como el guitarrista chileno Sebastián Aracena, el contrabajista mexicano Luri Molina y el percusionista Johnny Molina.

A ellos se suman sus históricos colaboradores Ramón Gacías en batería y Jorge “Rebe” Rebenaque en teclados.

ARCHIVO - Enrique Bunbury llega a la ceremonia de entrega del premio Persona del Año de la 26ª edición de los Latin Grammys el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Mandalay Bay en Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Por: Chris Pizzello/Invision/AP

Un disco grabado en México y cargado de preguntas

La grabación de “De un Siglo Anterior” se realizó en febrero de 2025 en el Desierto de los Leones, México, en el estudio Desierto Casa/Estudio, bajo la ingeniería de Daniel Bitrán y con el propio Bunbury en la producción junto a Gacías. La mezcla finalizó en agosto del mismo año.

El álbum recorre los cambios de época, con letras que miran el presente y el futuro sin caer en el pesimismo, pero tampoco en la ingenuidad. Bunbury se anima a observar el mundo con cierta distancia, más interesado en las preguntas que en las respuestas, y dejando espacio para el optimismo.

Enrique Bunbury

Una carrera marcada por la autenticidad

Con más de veinte discos de estudio, desde sus inicios con Héroes del Silencio en los años 80, pasando por su etapa solista y colaboraciones con figuras como Andrés Calamaro y Nacho Vegas, Bunbury se mantuvo fiel a su estilo.

Siempre priorizó la calidad de las letras y la búsqueda de un sonido propio, lejos de las modas y tendencias.

“De un Siglo Anterior” es el broche de oro de una era en la que el folklore hispano y latinoamericano ocupó un lugar central en su obra. El resultado: un puñado de canciones que ya dejaron huella a ambos lados del Atlántico.

Enrique Bunbury

Gira “Nuevas Mutaciones Tour 2026”: entradas agotadas y una banda de lujo

El lanzamiento del disco llega acompañado del anuncio del Nuevas Mutaciones Tour 2026, que recorrerá América y España. Las expectativas son altísimas: ya hay localidades agotadas en ciudades como Puebla, CDMX, Guadalajara y Zaragoza.

En esta gira, Bunbury se presentará con una banda de diez músicos de primer nivel, entre los que se destacan:

Robert Castellanos (bajo, Los Santos Inocentes)

Ana Belén Estaje (violín, Huracán Ambulante)

Ramón Gacías (batería, Los Santos Inocentes)

Javier García-Vega (trombón y guitarra española, Huracán Ambulante)

Luismi Huracán (percusión, Huracán Ambulante)

Jordi Mena (guitarras, Los Santos Inocentes)

José Miguel Pérez Sagaste (saxo y acordeón, Joaquín Sabina)

Jorge “Rebe” Rebenaque (piano y Hammond, Los Santos Inocentes)

Álvaro Suite (guitarra y coros, Los Santos Inocentes)

Fecha confirmada en Buenos Aires: todo lo que tenés que saber

El reencuentro con el público argentino será el 4 de noviembre en el Movistar Arena. Se espera un show cargado de sorpresas, repasando clásicos y presentando las nuevas canciones de “De un Siglo Anterior”.

Las entradas ya están a la venta y la expectativa es enorme. Bunbury promete una noche inolvidable para sus fans porteños, en el marco de una gira que ya es furor en ambos continentes.