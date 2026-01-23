JUANES lanza “HAGAMOS QUE” el cuarto single de adelanto de su muy anticipado duodécimo álbum, que llegará este otoño.

El tema muestra a la superestrella global del rock/pop compartiendo una canción luminosa sobre quedar cautivado por una belleza que rivaliza con las grandes obras de arte, y el anhelo de comenzar de inmediato una relación eterna, con besos que detienen el tiempo.

“HAGAMOS QUE” fue filmado en los paisajes naturales de COSTA RICA que brindaron las escenografías ideales para resaltar la belleza del tema musical.

La canción llega en un momento en el que JUANES disfruta de un comienzo estelar del nuevo año, con Rolling Stone declarando el próximo lanzamiento como “Uno de los álbumes latinos más esperados de 2026”.

Los elogios continuaron durante la semana pasada, cuando Juanes recibió nominaciones a Premios Lo Nuestro 2026 como ‘Artista Pop Masculino del Año’ y ‘Canción Pop/Rock del Año’ por “Una Noche Contigo”, primer single adelanto de su próximo álbum, aclamado por la crítica, lo que eleva el total de su carrera a unas impresionantes 48 nominaciones a los premios anuales de Univision (+ 49 nominaciones al Latin GRAMMY).

Asimismo, la versión colaborativa de “Una Noche Contigo” con La Arrolladora Banda El Limón, lanzada recientemente, alcanzó el #1 de la lista Regional Mexicana Airplay de Billboard, lo que le valió a Juanes su primer #1 en el género y su decimoséptima canción en alcanzar el #1 en una lista de Billboard.

El pasado fin de semana, Juanes volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más aclamados de la música latina, con una destacada actuación como headliner en las famosas Fiestas de la Calle San Sebastián de Puerto Rico, en el Viejo San Juan, a las que asistieron más de 350,000 personas.

El entusiasmo sigue creciendo ante sus próximas actuaciones en los famosos festivales de Viña del Mar (25 de febrero) y Vive Latino (14 de marzo), así como en el Carnaval de Barranquilla (15 de febrero), el Movistar Arena de Madrid (1 de marzo) y varios conciertos más ya programados para 2026.