El 28 de octubre, el compositor y guitarrista colombiano Juanes brindó un gran concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires en el que recorrió todas sus etapas musicales, en las cuales siempre ha tenido canciones que se transformaron en himnos que resuenan en todo el continente.

Temas clásicos como “Mala gente”, con la que comenzó el show, “Volverte a ver”, “A Dios le pido”, “Es por ti”, “Volverte a ver” y “Fotografía” desataron la euforia del público, que también celebró las canciones de su premiado último álbum “Vida cotidiana”.

Juanes brilló en el Movistar Arena de Buenos Aires (Foto: gentileza de prensa)

Tampoco no faltaron los dos últimos singles: “Una noche contigo” y “Cuando estamos tú y yo”, sabrosos aperitivos de su próximo álbum.

Promediando el concierto, Juanes convocó al escenario a Luciano Pereyra, con quien compartió uno de los momentos emotivos de la noche cuando bajaron del escenario para interpretar entre el público “Para tu amor”, que Juanes dedicó a sus hijos.

A continuación, elevaron la emoción con una sentida versión de “Sólo le pido a Dios”, coreada por la multitud.

Juanes brilló en el Movistar Arena de Buenos Aires (Foto: gentileza de prensa)

Luego hubo más éxitos y homenajes, a los Beatles, a Juan Gabriel y, como gran admirador del rock argentino, regaló una potente versión de “Persiana americana” de los Soda.

Otra de las sorpresas de la noche llegó cuando Juanes arrancó “La camisa negra” y se le sumaron Un Poco de Ruido y Pinky SD, ofreciendo la reciente versión cumbia que grabaron.

Juanes brilló en el Movistar Arena de Buenos Aires (Foto: gentileza de prensa)

Juanes llegó a la Argentina en momentos en que se cumplen 25 años del lanzamiento de su álbum debut y es declarado por revistas especializadas como Billboard y Rolling Stone como el personaje musical latino más influyente del siglo XXI, el show de anoche lo confirmó plenamente.

Juanes brilló en el Movistar Arena de Buenos Aires (Foto: gentileza de prensa)

JUANES EN ARGENTINA

30 DE OCTUBRE - MENDOZA- ARENA MAIPÚ

31 DE OCTUBRE - CÓRDOBA - QUALITY ARENA

1 DE NOVIEMBRE - ROSARIO- FESTIVAL BANDERA

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.