Juanes lanzó “Muérdeme”, el tercer sencillo de adelanto de su esperado duodécimo álbum, con un nuevo ciclo creativo que vuelve a centrarse en sus sinceras letras sobre las múltiples facetas del amor, el motor de nuestra vida.

En este tema, el artista del rock y el pop se une al innovador y aclamado grupo electro-tropical Bomba Estéreo para crear una cumbia retro que utiliza el baile sensual para reavivar el romance y la pasión en las relaciones.

“Muérdeme es una canción en la que quería llevar la cumbia a un lugar diferente, armónicamente. Una cumbia sexy, quizás más en el mundo de la armonía pop con guitarras vintage que recuerdan ese sonido de cumbia de los años 60 y 70 en Medellín”, dijo Juanes.

“Tener a Li de Bomba Estéreo en la canción es muy especial porque desde el primer momento en que la produje con Nico Cotton en el estudio, supimos que era para ella, así que hoy es un sueño hecho realidad. Me encanta lo que hace Bomba Estéreo y creo que ella le ha dado un toque muy especial a esta canción, así que espero que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola”, agregó.

Por su parte, Li declaró: “La canción Muérdeme es una canción romántica, como todas mis canciones—bueno, la mayoría—donde expreso mi conexión con otra persona, algo especial, algo hermoso. Algo que va más allá de lo físico; se trata de las almas, una conexión que atraviesa estos umbrales hacia otros más elevados".

“Trabajar con Juanes ha sido increíble porque es un gran artista, pero no solo eso—también es una gran persona. Ha sido muy fácil; nos hemos llevado muy bien, la canción quedó hermosa. Él es alguien que también está conectado con Dios, y para mí eso es muy importante. Así que ha sido un honor compartir con un artista tan completo, no solo en su música—en su arte—sino también en su personalidad y en su alma”, completó Li Saumet de Bomba Estéreo.

Co-producida por Juanes y Nico Cotton, y escrita por Juanes, Li Saumet de Bomba Estéreo, Gale y Emmanuel Briceño, “Muérdeme” también llega con un vibrante vídeo tropical protagonizado por Juanes y Li como observadores de un encuentro amoroso anónimo.

El vídeo fue filmado en la ciudad costera colombiana de Santa Marta, y dirigido por Diego Cadavid y Mario Alzate.