Entre los artistas que eligieron instalarse en Miami se encuentra Juanes, quien comparte ese mapa de residencias de lujo con compatriotas como Shakira y Maluma.

El cantante colombiano hizo de esta ciudad su centro de operaciones y, en particular, de su casa en Key Biscayne, un espacio donde conviven el confort familiar y la inspiración artística.

La propiedad del artista se ubica en una de las zonas más exclusivas y codiciadas de Florida, conocida por sus calles arboladas, playas tranquilas y exclusividad residencial. Allí, Juanes encontró el equilibrio entre vida privada y trabajo creativo. }

Según reveló un video publicado por el periodista de RCN Carlos Claro, la residencia tiene un valor aproximado de 5,7 millones de dólares y cuenta con una de sus joyas más destacadas: un estudio de grabación profesional completamente equipado.

La mansión de Juanes en Miami

ASÍ ES LA LUJOSA CASA DE JUANES EN MIAMI

La agente inmobiliaria Andrea Arango, consultada en el mismo video, explicó que el cantante diseñó este estudio para trabajar con comodidad y sin la presión de los tiempos de un estudio comercial.

Allí grabó buena parte de sus discos más recientes y también maquetas en las que experimenta sonidos nuevos. Todo el espacio está pensado para estimular la creatividad: iluminación cálida, paneles acústicos de primera línea, instrumentos distribuidos estratégicamente y una estética que combina madera, tecnología de punta y detalles personales.

Así es la casa de Juanes en Miami: un lujoso refugio creativo en Key Biscayne Por: REUTERS

Para Juanes, este lugar no solo funciona como centro de trabajo, sino también como puente con sus seguidores. En ocasiones, el intérprete de La camisa negra compartió en redes sociales breves sesiones íntimas y versiones alternativas de sus canciones.

Además del estudio, la casa en Key Biscayne ofrece todos los atributos propios de una propiedad de ese nivel: amplios ventanales, ambientes minimalistas, conexión directa con espacios verdes y una distribución moderna pensada para la vida familiar. La ubicación, a pocos minutos de la playa, también aporta ese componente de calma y desconexión que las estrellas suelen buscar cuando no están de gira.