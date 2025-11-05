Shakira no para de romper récords y de hacer historia. La superestrella colombiana fue distinguida con el premio Global Touring Icon de Billboard gracias a su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025”, que ya es la más taquillera de todos los tiempos encabezada por una mujer en el circuito latino.

El reconocimiento llegó en medio de un fenómeno imparable: las entradas para sus shows del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez se agotaron en tiempo récord, y por el furor del público argentino, la artista sumó una tercera fecha para el jueves 11 de diciembre. Las entradas para este nuevo concierto ya están a la venta exclusivamente en entradauno.com.

Foto: prensa

Una gira que bate récords y hace historia

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” arrancó en abril de 2024 y no paró de crecer. Shakira llevó su música a estadios de todo el mundo, apoyando el álbum homónimo que llegó al puesto número 1 en los rankings Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums.

Foto: prensa

Hasta ahora, la gira suma 82 presentaciones programadas para este año. De los 64 conciertos realizados, ya recaudó más de 327,4 millones de dólares y vendió más de 2,5 millones de entradas, estableciendo un nuevo récord como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

Además, es la segunda más taquillera en general y podría alcanzar el primer puesto cuando termine la etapa de diciembre.

Foto: prensa

Uno de los hitos más impactantes fue su serie de 12 shows consecutivos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde vendió 65.000 entradas por noche y reunió a 780.000 personas en total, algo nunca visto en ese recinto.

Impacto en Colombia y un cierre inolvidable

La semana pasada, Shakira volvió a su tierra natal y ofreció 9 conciertos en Colombia, con presentaciones en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. El impacto fue tan grande que generó un movimiento económico de más de 100 millones de dólares y reunió a más de 370.000 personas.

Foto: prensa

El gran cierre fue en el Distrito Cultural Vive Claro de Bogotá, donde la artista sorprendió con la participación especial de la Orquesta Filarmónica de Mujeres, interpretando una emotiva versión de “La Pared”.

Argentina, el país elegido para el gran final

La relación de Shakira con el público argentino es única. En marzo, ya había agotado dos shows en el Campo Argentino de Polo y ahora, con el regreso a Vélez, suma su quinto show en el país en lo que va del año.

El cierre de la etapa latinoamericana de la gira será en Buenos Aires, con tres fechas que prometen ser inolvidables. Además, este tramo llevará el subtítulo “Estoy Aquí”, en homenaje a la canción que marcó el inicio de la carrera internacional de la cantante.

Shakira eligió a la Argentina para despedirse de Latinoamérica, y el público respondió con una locura total por las entradas. Todo indica que el romance entre la artista y el país está más fuerte que nunca.