Tras agotar las dos primeras fechas (10 y 11 de diciembre), Diego Torres agrega un nuevo y último show el 12 de diciembre en el Movistar Arena, prometiendo una Navidad inolvidable para sus fanáticos.
Un cierre de año inolvidable junto a Diego Torres
Después de un 2025 lleno de éxitos en escenarios de Argentina y España, Diego Torres se prepara para cerrar el año con tres noches únicas de su espectáculo “Diego Torres Sinfónico” en el Movistar Arena Buenos Aires.
Acompañado por una gran orquesta en vivo, el reconocido cantante interpretará versiones sinfónicas de los clásicos que marcaron a varias generaciones.
Estas presentaciones prometen una experiencia emotiva y exclusiva, con una puesta en escena de primer nivel y un repertorio lleno de grandes éxitos como Color Esperanza, Tratar de Estar Mejor y Sueños.
Entradas para Diego Torres Sinfónico – Movistar Arena
- Fechas:
- 10 de diciembre – AGOTADO
- 11 de diciembre – AGOTADO
- 12 de diciembre – NUEVA Y ÚLTIMA FECHA
- Lugar: Movistar Arena, Buenos Aires
- Entradas: portal de Movistar Arena
- Beneficio especial: 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express
Diego Torres, un embajador argentino que sigue conquistando escenarios
Con más de 30 años de trayectoria, Diego Torres continúa consolidando su carrera internacional. En 2025, el artista recorrió más de 11 ciudades entre Argentina, España y Chile, presentando su “Mejor Que Ayer Tour” ante miles de espectadores.
Durante este año, se presentó en Málaga, Barcelona, Madrid, Tucumán, Salta, Córdoba y San Juan, siempre a sala llena. Además, cerrará el año el 29 de noviembre en Santiago de Chile, antes de regresar a Buenos Aires con su imponente espectáculo sinfónico.
Recientemente, su canción “Intuición” fue elegida como tema oficial del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Estados Unidos.