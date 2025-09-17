Gauchito Club irrumpió como una locomotora sin frenos en la música argentina.

Lejos de fórmulas de manual o etiquetas de género, la banda se ganó un lugar único gracias a su universo propio de buenas canciones, versatilidad rítmica y frescura desbordante que convierte cada presentación en una verdadera fiesta.

Hoy es una de las propuestas más originales y convocantes de la escena nacional.

El 7 de noviembre, la banda de Gabriel Nazar (voz y guitarra nylon), Sasha Nazar (voz y bajo), Julián Bermejo (guitarra eléctrica y coros), Nahuel Quimey Chandia (percusión) y Ale Rezk (saxo) llega al Art Media para despedir el año en Buenos Aires. Tras agotar su último show en la capital en menos de una semana y después de un Obras inolvidable,

Gauchito Club vuelve con una última fecha especial que promete ser el cierre perfecto de un 2025 arrollador.

Lejos de ser solo una promesa o revelación, Gauchito Club se consolidó como una de las bandas más sólidas y queridas del presente argentino. Con una identidad que derriba barreras sociales y culturales, lograron transformar lo indie en un espacio popular y masivo, donde miles de personas encuentran un lugar de pertenencia. Su magnetismo los ubica como referentes indiscutidos de toda una generación.

Su música es un mapa abierto donde conviven rock, cumbia, trap, cuarteto, bolero, reggae, electrónica y funk en lo que ellos llaman “Indie Tropical”.

Letras sobre el amor, el desamor, la amistad, las pasiones, la comida y el fulbito se mezclan con melodías pegadizas que ya forman parte del cancionero contemporáneo argentino. Un cóctel ecléctico, efusivo y, ante todo, argentino.

El vivo refleja esa identidad: cada recital se siente como una juntada entre amigos, una birra después del trabajo, una tarde en la playa o un viaje en ruta con la música a todo volumen.

Gauchito Club convierte el escenario en un espacio de encuentro, donde la música se vuelve experiencia compartida y el desparpajo contagia a todos. Sus shows confirman que la banda no solo es diferente: es imparable.

El 7 de noviembre será la oportunidad de vivir todo esto en una sola noche: un show distinto, arrollador y festivo que promete cerrar el año de manera inolvidable para Gauchito Club y su gente.

