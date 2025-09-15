Alejandro Sanz regresa a la Argentina como parte de su gira latinoamericana 2026. En el marco de este tour internacional, el artista se presentará el 6 de marzo en el renovado Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.

El show recorrerá todos sus grandes éxitos y los nuevos temas de su último álbum ¿Y Ahora Qué?

A continuación, te contamos todo lo que necesitás saber para conseguir tus entradas, los precios, ubicaciones y beneficios exclusivos.

Alejandro Sanz: precios de las entradas

Precios y ubicaciones para Alejandro Sanz en el Campo de Polo.

Alejandro Sanz en Buenos Aires: Fecha, lugar y entradas

📍 Fecha: Jueves 6 de marzo de 2026

🏟 Lugar: Campo Argentino de Polo, Buenos Aires

🎟 Entradas: A través de Enigma

Preventa y venta general de entradas