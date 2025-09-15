Alejandro Sanz regresa a la Argentina como parte de su gira latinoamericana 2026. En el marco de este tour internacional, el artista se presentará el 6 de marzo en el renovado Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.
El show recorrerá todos sus grandes éxitos y los nuevos temas de su último álbum ¿Y Ahora Qué?
A continuación, te contamos todo lo que necesitás saber para conseguir tus entradas, los precios, ubicaciones y beneficios exclusivos.
Alejandro Sanz: precios de las entradas
Alejandro Sanz en Buenos Aires: Fecha, lugar y entradas
📍 Fecha: Jueves 6 de marzo de 2026
🏟 Lugar: Campo Argentino de Polo, Buenos Aires
🎟 Entradas: A través de Enigma
Preventa y venta general de entradas
- Preventa exclusiva Santander Visa:⏰ Martes 16 de septiembre a las 15:00 hs
- 💳 6 cuotas sin interés
- 🛒 Solo a través de MODO
- Venta general:
- ⏰ Miércoles 17 de septiembre a las 15:00 hs
- 💳 Todos los medios de pago
- 🛒 A través de MODO y Mercado Pago