El aclamado cantautor español Alejandro Sanz confirmó su esperadísimo regreso a la Argentina en 2026 como parte de su exitosa gira mundial “¿Y Ahora Qué?”. Tras arrasar con entradas agotadas en sus primeras fechas en México, el artista amplía su tour por Latinoamérica, con paradas confirmadas en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

En su regreso al país, Alejandro Sanz se presentará en tres ciudades argentinas:

📍 4 de marzo – Autódromo de la Ciudad de Rosario

📍 6 de marzo – Campo de Polo, Buenos Aires

📍 8 de marzo – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba

🎟️ Venta de entradas: próximamente más información oficial.

Alejandro Sanz vuelve a Argentina: una historia de amor con el público local

El regreso de Alejandro Sanz a los escenarios argentinos no es casual: en su última visita en mayo de 2023, reunió a más de 100.000 personas, demostrando el profundo vínculo emocional que lo une con su audiencia local.

Alejandro Sanz. Foto: prensa

Ahora, con nueva música, colaboraciones impactantes y una producción de altísimo nivel, el artista promete un espectáculo inolvidable que combina sus grandes clásicos con los temas de su nuevo álbum ¿Y Ahora Qué?.

Un álbum cargado de éxitos y emociones

El tour toma su nombre del más reciente trabajo discográfico del artista, en el que destacan:

🎵 “Palmeras en el Jardín” , balada que marcó el inicio de esta nueva etapa

🎵 “Hoy No Me Siento Bien” , colaboración con Grupo Frontera

🎵 “El Vino de Tu Boca” , junto al artista mexicano Carín León

🎵 “Bésame”, su tercer trabajo junto a Shakira, que ya es un hit en plataformas digitales de varios países

Este nuevo disco reafirma a Alejandro Sanz como uno de los músicos más influyentes de la música en español, con una capacidad única para reinventarse y emocionar a nuevas generaciones.

Gira Latinoamericana 2026 – Fechas confirmadas

La gira mundial “¿Y Ahora Qué?” de Alejandro Sanz recorrerá los principales estadios de América Latina:

Alejandro Sanz en Argentina 2026: lo que sabemos hasta ahora