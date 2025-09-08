Mamafrica se presenta el próximo sábado 11 de octubre en Strummer Bar, Palermo, CABA.

La cita es a las 20hs para la presentación oficial de su esperado disco “En un Cumple”, acompañado de su banda formada por músicos de gran trayectoria, hará un repaso de todo su material editado y presentará algunas canciones nuevas.

Además la noche contará con grandes invitados y sorpresas que prometen convertir el show en una experiencia inolvidable.

Mamafrica es música, es reggae, son canciones, es groove y melodías pegadizas, con un sonido fresco y agradable. Los tickets ya están disponibles y puedes adquirirlos fácilmente.

“EN UN CUMPLE”, DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Sebastián Ford, más conocido como Mamafrica, es un artista, cantante, autor y compositor argentino de la nueva generación del reggae moderno, acaba de editar su primer disco “En un cumple” producido por Matías “El Chavez” Mendez; y la masterización estuvo a cargo de Andrés Mayo.

Este álbum refleja todo lo aprendido a lo largo de su carrera, volcando sentimientos, vivencias y recorridos por paisajes que se apreciarán en sus próximos videos.

El artista se destaca por su originalidad al mezclar géneros y su búsqueda en fusionar música clásica reggae con sonidos contemporáneos.

“En un cumple… un estado de éxtasis y alegría que me identifica con la gente en este momento de mi carrera; me dedique a pensar en las cosas que me motivan, mis pensamientos más profundos de amor y cariño y lo volque en canciones que son en definitiva una celebración realizada en conjunto con mi equipo…” señala Mamafrica sobre este reciente lanzamiento.

Acerca de Mamafrica

Mamafrica se caracteriza por la nueva generación del reggae pop. Sus canciones combinan diferentes estilos musicales dentro del reggae, como el pop, funk, rock y groove con una impronta única.

El proyecto comenzó en 2018, producido por Matías “El Chavez” Méndez, quien le ha dado identidad al proyecto.

En su carrera, Mamafrica ha compartido escenarios con artistas internacionales como Kenyatta Hill, fundador de la banda jamaicana Culture; Brinsley Forde, fundador de la banda Aswad del Reino Unido; y artistas nacionales como Nonpalidece, Airbag, Guasones, Los Cafres, La Zimbabwe, Estelares, entre otros.

En enero 2023 y 2024 Mamafrica participa del Festival Nacional “Fortinera Deroense” compartiendo line up junto a Luck Ra y Airbag para más de 30 mil espectadores.

