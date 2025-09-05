La Beriso está lista para hacer vibrar a sus fans una vez más. La banda de Avellaneda anunció su regreso al legendario Estadio Obras Sanitarias el próximo 15 de noviembre, en el marco de la segunda parte de su gira “10 Años de Historias”.

Será la novena vez que el grupo pisa este escenario icónico, y la expectativa es enorme.

Después de cinco años sin presentarse en Obras, La Beriso promete un recital cargado de clásicos, nuevas versiones y toda la energía que la convirtió en uno de los grandes nombres del rock nacional. Las entradas ya están a la venta a través de CoolCo y se espera un lleno total.

Un aniversario que marca una era en el rock argentino

Este 2025, la banda celebra el décimo aniversario de su disco Historias, lanzado en 2015. Ese álbum fue un antes y un después para el grupo: consiguió Disco de Oro y Platino, y sus canciones superaron los 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Con “Historias”, La Beriso se consolidó como referente indiscutido del género.

La primera parte de la gira fue un éxito rotundo, con más de 20 shows en toda Latinoamérica. Ahora, la segunda etapa arranca con este show en Obras, que promete ser una fiesta para los seguidores de todas las épocas.

Quiénes son La Beriso: historia y presente de una banda que no para de crecer

Formada en 1998 en Buenos Aires, La Beriso se ganó un lugar de privilegio en la escena musical argentina.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda logró sold outs en los principales escenarios del país y sumó reconocimientos tanto de la crítica como del público.

El grupo está integrado por Rolando “Rolo” Sartorio (voz y guitarra), Emiliano Mansilla (guitarra y coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), junto a los músicos invitados Conde Kung (teclados), Yamil López (guitarra y coros), Pablo Puntoriero (saxofón y percusión), Natalia Lanza Castelli y Mariana González (coros).

Foto: prensa Por: J.C" Fotografia

Foto: prensa Por: J.C" Fotografia

Foto: prensa Por: J.C" Fotografia

A lo largo de su carrera, La Beriso compartió escenario con gigantes como The Rolling Stones y Guns N’ Roses, y se presentó ante miles de personas en festivales internacionales. Su legado incluye colaboraciones con artistas de renombre y una conexión única con el público.

Fechas confirmadas de la gira “10 Años de Historias” – Parte 2

Sábado 6 de septiembre: Uruguay, Teatro de Verano

Sábado 13 de septiembre: Colombia, Festival Cordillera

Domingo 28 de septiembre: Paraguay, Festival Reciclarte

Viernes 17 de octubre: Cipolletti, Círculo Italiano

Viernes 7 de noviembre: Santa Rosa, La Pampa

Sábado 8 de noviembre: Río Cuarto, OPUS Costanera

Domingo 9 de noviembre: San Francisco, Bomberos

Sábado 15 de noviembre: Buenos Aires, Estadio Obras

Sábado 22 de noviembre: Gualeguaychú, Bickini

Sábado 29 de noviembre: Paraná, Club Echague

Domingo 30 de noviembre: Gálvez, Club Jorge Newbery

Viernes 5 de diciembre: Bragado, Bragado Music

Para más información y novedades, se puede consultar el sitio oficial: www.laberiso.com.ar

La Beriso sigue haciendo historia y el show en Obras promete quedar grabado en la memoria de todos sus seguidores.