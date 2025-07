La voz global de la bachata moderna regresa a Buenos Aires. Prince Royce, ídolo absoluto de la música latina, se presentará el 28 de septiembre en el Estadio Obras, en una noche que promete ser inolvidable.

El artista llegará al país para presentar Eterno, su esperado nuevo álbum, un homenaje en bachata a grandes clásicos del pop internacional.

Eterno es mucho más que un disco: es un viaje emocional donde Royce reinterpreta himnos universales con su sello inconfundible.

Con arreglos contemporáneos, toques de Spanglish y el ritmo irresistible de la bachata, el álbum reimagina canciones de artistas com Bee Gees, The Beatles, Backstreet Boys, Elvis, Fleetwood Mac y más.

“Este álbum es mi manera de rendir homenaje a esos éxitos eternos, dándoles un aire fresco. Fiel a mis raíces y estilo, quise darles nueva vida en bachata, tanto en inglés como en español”, expresó Royce.

Producido junto a su colaborador de siempre, D’Lesly “Dice” Lora, Eterno contiene 13 canciones que combinan nostalgia, innovación y emoción. Un trabajo conceptual que conecta con sus inicios –recordando su icónica versión bilingüe de Stand By Me– y que reafirma su lugar como referente de la bachata a nivel mundial.

El primer adelanto del álbum, How Deep Is Your Love, debutó en el Top 10 de las listas Hot Tropical Songs y Tropical Airplay de Billboard, y ya es un éxito en países como Chile y República Dominicana.

Foto: gentileza de prensa.

UN SHOW ÚNICO PARA CANTAR, SENTIR Y BAILAR

La cita en Obras será una celebración del amor, la música y la conexión con sus fans. Royce promete una noche llena de clásicos como Darte un Beso, Corazón Sin Cara y Carita de Inocente, junto a las nuevas joyas de ETERNO, en un show que combinará lo mejor de su carrera con una nueva mirada artística.