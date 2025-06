Guns N’ Roses confirma concierto en Buenos Aires como parte de su gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”. El show será el 17 de octubre en el Estadio de Huracán.

La banda liderada por Axl Rose, con la formación clásica que incluye a Slash (guitarra) y Duff McKagan (bajo), vuelve a pisar suelo argentino en el marco del tramo latinoamericano de esta gira que ya hizo historia en Asia y Europa con entradas agotadas y una puesta en escena demoledora.

Preventa exclusiva y entradas para Guns N’ Roses en Buenos Aires

Preventa exclusiva para clientes Banco Nación (Visa) : comienza el 23 de junio a las 10 AM , con hasta 6 cuotas sin interés y 15% de descuento (hasta agotar stock).

Venta general : a partir del 24 de junio a las 10 AM .

Entradas disponibles únicamente a través de All Access.

Todo sobre el show de Guns N’ Roses en Buenos Aires 2025

Guns N' Roses confirmó show en Argentina en medio de su gira europea del tour “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”.

Este concierto será una oportunidad única para revivir clásicos inolvidables como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine” y “November Rain”, además de sorpresas y nuevas canciones del tour.

Con una puesta en escena de alto impacto y el carisma intacto de Axl, Slash y Duff, Guns N’ Roses en Argentina será una experiencia imperdible para los amantes del rock.