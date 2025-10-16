The Movement sigue a la cabeza de los proyectos musicales más innovadores de la escena artística actual, transformando en imágenes diferentes historias, relatos y mensajes universales. Estas piezas crean el puente entre un amplio público y un producto de gran calidad artística y humana.

El proyecto de Milo J de “La vida era más corta” llega a principios de año de la mano de los directores creativos, Galope, que cuentan a Nacho A. Villar (BRBR), director principal, y a Alex Aguerri, productor ejecutivo, su idea de rodar todos los videos del álbum en Santiago de Estero, cuna del folklore argentino.

Milo J lanzó “La vida era más corta” y The Movement está a cargo de la producción audiovisual (Foto: gentileza de prensa)

Entonces, empieza el reto. Nacho comienza una investigación desde Madrid, durante varios meses sobre la cultura y tradiciones de la provincia del Norte de Argentina. Esta fase previa culmina tras un viaje a los pueblos de Santiago del Estero dónde se encontraron con una población llena de tradiciones, cultura y riqueza humana que nos recibe con los brazos abiertos.

“Para este proyecto dónde destaca la belleza de lo natural, hemos buscado narrativas realistas, basadas en las historias que nos contaron todas las personas que fuimos conociendo en el proceso de investigación, pero intentando agregarles nuestro punto de vista, siempre desde el respeto”, dijo Nacho A. Villar (BRBR).

“Para nosotros el sentido del álbum es precisamente el traspaso de esa cultura que retienen los mayores, y que ahora Milo J intenta traer a las nuevas generaciones”. agregó.

De vuelta a España, se incorpora Teresa Carril, una pieza también fundamental; guionista del proyecto (y directora de dos de los videoclips, “Bajo de la piel” y “Luciérnagas”). Aporta una nueva visión para completar las ideas generadas por Nacho A. Villar durante todo el proceso de investigación.

Estos guiones se escriben desde Madrid tratando de acercarse lo máximo posible a la cultura santiagueña, pero dejan un espacio y una flexibilidad necesarias para poder adaptarse a los lugares, historias y personas reales que darán vida a cada pieza.

“Lo que hemos creado en este álbum es un híbrido entre ficción y documental que acompaña a una música tan real y repleta de vida como lo es este álbum. Tratamos de capturar una realidad muy concreta y elevarla como se hace en la ficción”, expresó Teresa Carril.

En ese momento, Alex Aguerri desde The Movement Europa y con el apoyo de la oficina de Argentina, comienza un diseño de producción con la premisa de conseguir que los videos tengan ese aspecto y riqueza documental que buscaban los directores, manteniendo el cuidado que requiere una gran producción como esta en un lugar que no está acostumbrado a los rodajes.

Esto se consigue contando con más de 200 personas locales como actores del proyecto, trabajadores de la zona que ayudan a llevarlo a cabo y multitud de casas y campos santiagueños que se convierten por unos días en sets de rodaje.

Además de eso, a los directores y el productor, se suman nombres como Michal Babinec, Pablo Saredo, Walter Cornás, Sol Canievsky, Iñaki Tena, Laura Delbosco, Eze Lopez, Pablo Gonzalez, Pancho Casagrande, Clara Mayoral y muchos más que conforman un equipo diverso y mayoritariamente argentino, todos asumiendo la importancia de este proyecto para la cultura del país.

En “Bajo de la piel” Milo reaparece en el Cementerio de Negra Muerta. A su alrededor, aparecen y desaparecen algunas caras conocidas, rodeándolo como si de una fotografía antigua y pictórica se tratase. El single nos muestra a un nuevo Milo J, rodeado de todos los personajes que protagonizan el resto del álbum, como si de una presentación de todo el universo visual del disco se tratase.

En este video aparecen, Karina y Joni Cejas, actualmente encargados de cuidar este cementerio que, por el viento, la sal y el olvido, está cerca de desaparecer. Ellos, junto a otros vecinos de la zona, consolidaron el casting del proyecto.

Esta misma metodología continúa exhaustivamente en los siguientes videos; “Lucía” lo protagonizan Sofía Unzaga (Naza) y Milagros Diaz, bailarinas folklóricas de Santiago del Estero, representando una leyenda tan antigua como lo es la Telesita.

Para el videoclip de “Niño” tuvimos a Nicolás Campos y Nemías Suarez, dos adolescentes que viven a diario en esas calles, casas o cementerios de Suncho Corral, pueblo en el que se filmó.

En “Recordé” vemos a niños de la misma zona de Suncho Corral que simbolizan el recuerdo de trabajadores reales del campo dónde algunos de ellos han sido explotados como trabajadores golondrinas. “La vida era más corta” cuenta la antigua historia de la Salamanca donde conseguimos revivir un bodegón típico santiagueño repleto de bailarines de la familia Savedra o músicos típicos de la zona como algunos Carvajal, Marcos Barrionuevo y muchos más.

Para “Luciérnagas” contamos con Brunna, una niña de Suncho que persigue a los pocos habitantes de la zona que caminan en procesión de velas representando el posible final de las raíces azotadas por el olvido.

En “Jangadero” volvemos a ver a Milo, esta vez rodeado de niños. De esta forma culmina el álbum, termina el viaje: desde el último plano en “Bajo de la piel”, rodeado de los mayores, de los que Milo toma prestada su sabiduría y folklore, hasta “Jangadero” donde Milo se lo entrega a los jóvenes, al futuro, y junto con ellos observa navegar en el río dulce de Atamisqui el jangadero en llamas de Mercedes Sosa.

“Para mi familia, Santiago del Estero tiene mucho significado. La abuela de mi mamá, quien la crió, era santiagueña y se vino a los 12 años para Buenos Aires a construir una nueva vida porque allá todo es muy difícil y hay de todo menos oportunidades. Y es por eso que por este medio sigo escribiendo esta historia”, explica el artista, Milo J.

Milo J lanzó “La vida era más corta” y The Movement está a cargo de la producción audiovisual

Estos 7 videoclips salen acompañados de 8 visualizers que completan todos los videos del disco: “Gil”, “Ama de mi sol”, “Solifican12”, “MmmM”, “Llora Llora”, “Cuando el agua hirviendo”, “El invisible” y “Radamel”. Con ellos se buscó narrar toda la canción en un solo plano y ayudar al espectador a terminar de sumergirse en el mismo mundo visual que conforma el disco.

“Para The Movement como productora ha sido un honor que Milo J y Galope confíen en nosotros para un proyecto tan especial, y debemos reconocer la valentía del artista al utilizar su voz y su posición cómo altavoz de los pueblos dónde la cultura y las raíces se mantienen vivas”. Alex Aguerri.

MÁS SOBRE THE MOVEMENT

The Movement es la unidad joven de dirección creativa y producción de Landia, creada para pensar, crear y producir contenido con impacto cultural real. Desde shows, videoclips y campañas de marca hasta fashion films, documentales y escenarios, cada proyecto combina dirección, narrativa y producción con visión global.

Con el respaldo de Landia, una de las productoras más premiadas del mundo, funciona como puente entre artistas, discográficas, management y marcas, desarrollando formatos originales que trascienden géneros y plataformas.

Su estructura se organiza en tres células:

MOVE – Branding, dirección creativa y contenido.

LIVE – Shows, experiencias y eventos.

FEAT – Colaboraciones entre artistas y marcas.

Apuesta a proyectos con identidad y mirada autoral, integrando música, cultura y tecnología, y al desarrollo de nuevos talentos.