El 18 y 19 de diciembre, Milo J hará historia en el Estadio Vélez: a sus 18 años será el artista más joven en presentarse en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Será un show que recorrerá todo su repertorio, al mismo tiempo que abrirá un nuevo capítulo artístico con su último álbum “La vida era más corta”.

Con 18 años, Milo J encarna el espíritu de una generación que encuentra en su música una forma de identidad y pertenencia.

FECHAS MILO J EN ESTADIO VÉLEZ

18 DE DICIEMBRE AGOTADO

19 DE DICIEMBRE NUEVA FECHA

ENTRADAS MILO J SEGUNDA FECHA EN ESTADIO VÉLEZ

Desde el lunes 13 de octubre a las 16 hs, estarán disponibles las entradas para la nueva fecha de Milo J en el Estadio Vélez Sarsfield, a través de Enigma Tickets.

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Santander American Express, comprando a través de Modo.

MILO J Y EL LANZAMIENTO DE “LA VIDA ERA MÁS CORTA”

Luego de agotar su primer show el 18 de diciembre, Milo J suma una segunda función el viernes 19 de diciembre, marcando un nuevo hito en su carrera que lo consolida como una de las voces más influyentes de su generación.

Este anuncio llega tras el lanzamiento de La vida era más corta, su nuevo álbum de estudio, donde el artista profundiza su propuesta musical al fusionar raíces culturales, tango y cantos populares con una sensibilidad urbana contemporánea.

Los shows en Vélez cerrarán un año consagratorio para Milo, tras agotar cuatro fechas en el Movistar Arena con la despedida de 166 y presentar 166 (Deluxe) Retirada. En estos conciertos, recorrerá su repertorio completo: desde 511, EDSM, 111, 166 y Retirada, hasta las canciones inéditas de su nueva etapa artística.