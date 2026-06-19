Las tendencias de maquillaje cambian temporada tras temporada, pero hay una característica que parece imponerse por encima de todas: la búsqueda de resultados naturales.

Cada vez más mujeres priorizan productos que unifiquen el tono de la piel sin generar sensación de pesadez y que, además, sean fáciles de aplicar en la rutina diaria.

En ese contexto, las bases cushion se convirtieron en uno de los fenómenos más fuertes del universo beauty. Nacidas en Corea del Sur y populares desde hace años dentro del mundo K-beauty, hoy empiezan a ganar protagonismo en Argentina gracias a su practicidad y a su acabado liviano.

Foto: IA

QUÉ ES LA BASE CUSHION Y POR QUÉ ES FUROR EN EL MUNDO DEL MAKE-UP EN ARGENTINA

Se trata de una base líquida contenida dentro de una esponja compacta que permite dosificar el producto y aplicarlo con pequeños toques sobre el rostro. El resultado es una cobertura modulable que deja un efecto de “segunda piel”, una de las características más buscadas por quienes prefieren maquillajes frescos y naturales.

“Hoy vemos que las clientas buscan maquillajes mucho más livianos y prácticos. Hay una tendencia muy fuerte hacia acabados naturales. Prefieren productos que unifiquen el tono pero que sigan dejando ver la piel”, explica Estefanía Novillo, maquilladora de L’Oréal Paris.

La popularidad del formato también responde a un cambio de hábitos. Las rutinas de belleza son cada vez más simples y rápidas, por lo que los productos multifunción y fáciles de transportar ganan terreno frente a las fórmulas más tradicionales.

Atenta a esta tendencia, L’Oréal Paris acaba de lanzar Infaillible 24H Air Wear Cushion, una base cushion de cobertura construible y acabado mate natural diseñada para quienes buscan practicidad sin resignar duración.

Según la marca, su fórmula es resistente al agua, al sudor y a la transferencia, además de ofrecer un acabado liviano durante todo el día.

Foto: prensa

CÓMO USAR LA BASE CUSHION Y GENERAR EL EFECTO DE “SEGUNDA PIEL”

Para aplicarla, Novillo recomienda comenzar con poca cantidad de producto y construir la cobertura gradualmente mediante pequeños toques sobre la piel. De esta manera, el maquillaje se integra mejor al rostro y conserva ese aspecto fresco y natural que caracteriza a la tendencia.

Con la influencia cada vez mayor del maquillaje coreano en redes sociales y plataformas como TikTok e Instagram, todo indica que las bases cushion llegaron para quedarse y podrían convertirse en uno de los imprescindibles de esta temporada.