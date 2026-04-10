Lee tu horóscopo diario del 10 de abril de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Mejora la energía y se activa el trabajo y el amor, la luna en Acuario les trae nuevas ideas y claridad para avanzar en proyectos personales. Lo que les dicen es cierto, aceptan sus propuestas y avanzan sin dudar.

Tauro : Se verá la gran transformación que vienen haciendo. Mejoran con inventiva esta luna en Acuario y encuentran nuevas formas de sostener sus objetivos. Reciben los llamados que están esperando y noticias positivas.

Géminis : Mejoras laborales con luna en su signo amigo, cambiás lo que no va y te animás a tomar decisiones diferentes que abren nuevas puertas. Lo que para otros es pérdida para vos se puede transformar en oportunidad.

Cáncer : Con la luna en Acuario sentirás ganas de rebelarte, necesitás poner paños fríos en el amor para calmar a todos y evitar conflictos innecesarios. Recibís un premio por tus buenas acciones y tu entrega emocional.

Leo : Tiempo de ordenar, de finalizar lo que no va y de resolver temas pendientes con creatividad gracias a la luna en Acuario que te impulsa a renovarte. Cortás con lo que no está bien y te abrís a una nueva etapa.

Virgo : Día ideal para apoyarte en parejas o socios y dejar que ellos tomen decisiones importantes, sobre todo en el amor y en temas compartidos. Surge un viaje corto que renueva tu energía y tu motivación.

Libra : Este día es muy bueno para terminar de comprometerte con un futuro diferente con la luna en Acuario y dar pasos firmes hacia tus objetivos personales. Lográs entrar a la empresa o proyecto que tanto querías.

Escorpio : La luna en Acuario puede dejarte con poca energía, por eso es importante descansar y analizar con profundidad tus vínculos y decisiones en el amor. Necesitás un retiro espiritual o un descanso necesario para vos.

Sagitario : Con luna en Acuario se activa el éxito profesional, aparecen ideas nuevas y sentís más optimismo para avanzar en proyectos importantes. Dejás girar la rueda a tu favor y la suerte te acompaña.

Capricornio : Surgen mejoras por la presencia de la luna en tu signo siguiente y necesitás activar tu lado solidario para equilibrar lo que das y recibís. Entre lo que das y recibís en el amor surge una nueva pasión.

Acuario : Suerte y abundancia con la luna en tu signo, recibís reconocimiento y mejores respuestas en el trabajo que te motivan a seguir creciendo. Brillás y mejoran las relaciones con los demás de forma natural.