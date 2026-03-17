Marzo llegó con energía renovada y, según Jimena La Torre, algunos signos del zodíaco sentirán la necesidad de ponerle punto final a relaciones y vínculos que ya no les hacen bien.

La astróloga anticipó que la segunda quincena del mes será clave para cortar con lo tóxico y abrirse a nuevas oportunidades emocionales.

Desde este martes 17 de marzo, La Torre advirtió que cada persona deberá prestar atención a cómo se acomodan sus emociones y vínculos.

“Es momento de escuchar la intuición y evitar discusiones innecesarias”, remarcó la especialista, que puso el foco en la importancia de la introspección y la claridad interna.

Jimena La Torre analizando signos zodiacales en su oficina. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

Qué le espera a cada signo en materia de relaciones y emociones

Aries: “Con la Luna en Piscis tus emociones se vuelven más sensibles y aparece la necesidad de bajar el ritmo. Día para escuchar tu intuición y evitar discusiones innecesarias. Un momento de silencio te ayudará a ordenar lo que sentís. Claridad que llega en la introspección”, explicó Jimena La Torre. Para los arianos, será fundamental frenar y analizar qué vínculos merecen seguir y cuáles es mejor dejar atrás.

Tauro: “La Luna en Piscis favorece encuentros con amigos y proyectos compartidos que se sienten más inspiradores. Dejar espacio a la empatía fortalecerá vínculos importantes. Escuchar a otros abrirá nuevas posibilidades. Unión y apoyo sincero”. Los taurinos tendrán la oportunidad de rodearse de personas que suman y alejarse de relaciones desgastantes.

Géminis: “Jornada para enfocarte en tu vocación con mayor sensibilidad. La Luna en Piscis trae intuición para tomar decisiones laborales acertadas. Conectar con lo que realmente te motiva marcará la diferencia. Reconocimiento y claridad”. Los geminianos podrán distinguir entre relaciones que impulsan su crecimiento y aquellas que solo generan ruido.

Cáncer: “Con la Luna en Piscis se expande tu mundo emocional y espiritual. Día ideal para estudiar, meditar o buscar inspiración en nuevas ideas. Confiar en tu intuición te abrirá caminos inesperados. Esperanza que guía”. Los cancerianos sentirán la necesidad de soltar vínculos que ya no resuenan con su presente.

Leo: “La Luna en Piscis moviliza emociones profundas y temas que necesitan sanación. Permítete soltar lo que pesa y transformar sentimientos en aprendizaje. Escuchar tu corazón traerá alivio. Cambio interno liberador”. Para los leoninos, marzo será el mes para dejar atrás relaciones tóxicas y apostar por el bienestar emocional.

El consejo de Jimena La Torre para la segunda quincena de marzo

La astróloga insistió en que este período será ideal para hacer una limpieza emocional y priorizar el bienestar propio. “Escuchar el corazón y animarse a soltar lo que ya no suma es el primer paso para abrirse a nuevas oportunidades”, sostuvo Jimena La Torre.

La energía de la Luna en Piscis será clave para que varios signos se animen a cortar con lo que no les hace bien y se preparen para un nuevo ciclo lleno de posibilidades.