La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 2 hasta el 6 de marzo del 2026.

LUNES

Aries: Encontrarás expansión para ir por un nuevo plan con Marte en Piscis. La creatividad fluye en el amor, la intimidad los conecta con sus seres queridos.

Tauro: Con Marte en Piscis disfrutas de la pareja. Un varón de la familia crece profesionalmente. Una actitud competitiva te ayuda mejorar y demuestra tu actitud apasionada.

Géminis: Marte en Piscis te ayuda a tener voluntad y mejorar un proyecto positivo en el dinero. Consigues lo que quieres dejando atrás el pasado.

Cáncer: Cambias tu plan con la familia. Es tiempo de tener mayor capacidad de delegar y dirigir con Marte en Piscis. Hay días como hoy que mereces un descanso, oblígate a eso.

Leo: Te sientes reinando en el amor, accedes a vivir un romance bueno y feliz gracias a Marte en Piscis. Abundancia como por arte de magia.

Virgo: Desorden de papeles y contratos. Terminas este día cambiando los planes de trabajo con Marte en Piscis. Reparte tu tiempo, la organización es el secreto para el equilibrio.

Libra: Cambias tu día, con Marte en Piscis es importante que dejes de darles las riendas a los otros en la vida. Te sientas en tu trono, nadie puede moverte de él.

Escorpio: Marte en Piscis excelente para comenzar una actividad. Recibes recompensas, premios extras o legados familiares. Planes sorpresivos. Carta de la suerte: As de oros: mejoras en una inversión a futuro.

Sagitario: Activas la comunicación. Todo se activa, personas con las que no contabas cambian de parecer con la llegada de Marte en Piscis. Mejoras la relación con la pareja creyendo en el amor.

Capricornio: Te sorprenden con un plan diferente. Relájate y permítete vivir la comunicación y la energía de Marte en Piscis que te estimula. Te sientas a recibir el merecido amor.

Acuario: Marte en Piscis te permite aumentar tu energía para la pareja. Accedes a resolver un tema de trabajo con amigos. Acción positiva en la pareja, entrega a la pasión.

Piscis: Con Marte en Piscis la fortuna y el amor están en la familia. Sales beneficiado en un viaje, excelente el amor. Todo lo que vienes trabajando tendrá su recompensa.

MARTES

Aries: El eclipse total de luna llena en Virgo ilumina tu rutina y tu salud, marcando un cierre necesario en hábitos que ya no suman. Es momento de ordenar prioridades y ser más consciente con tu energía diaria. Soltar la autoexigencia excesiva traerá mayor equilibrio. Disciplina que da resultados reales.

Tauro: Este eclipse activa el área del amor y la creatividad, mostrando con claridad qué vínculo merece continuar y cuál necesita redefinirse. Se cierran etapas sentimentales para dar lugar a relaciones más auténticas. Escuchá tu corazón sin miedo. Renacer emocional sincero.

Géminis: La luna llena eclipsada en Virgo impacta en tu hogar y emociones familiares. Algo se revela para que tomes una decisión madura y ordenes tu base afectiva. Es tiempo de sanar el pasado con responsabilidad. Armonía posible tras el ajuste.

Cáncer: El eclipse trae conversaciones determinantes y verdades que no pueden postergarse. Palabras que cierran ciclos y abren una nueva forma de comunicarte. Elegí claridad antes que suposiciones. Sinceridad que libera.

Leo: Se iluminan temas económicos y de valoración personal. Este eclipse te pide revisar cómo administrás tus recursos y cuánto te estás reconociendo. Un cierre financiero puede marcar un nuevo comienzo más estable. Cuidar lo logrado con inteligencia.

Virgo: El eclipse total en tu signo marca un antes y un después personal. Culmina una etapa importante de tu identidad y forma de exigirte. Es tiempo de reinventarte con mayor compasión hacia vos mismo. Giro de destino inevitable.

Libra: Este eclipse activa tu mundo interno y revela emociones guardadas. Finalizan procesos silenciosos que venías transitando en soledad. Descansar y cerrar ciclos pendientes será fundamental para avanzar liviano. Introspección que trae sabiduría.

Escorpio: La luna llena eclipsada mueve amistades y proyectos a futuro. Algunas alianzas se redefinen y otras se fortalecen con mayor compromiso. Elegí rodearte de quienes compartan tus valores. Colaboración firme y constructiva.

Sagitario: El eclipse impacta en tu área profesional y trae culminaciones visibles. Un logro importante o el cierre de una etapa laboral te obliga a replantear metas. Actuá con responsabilidad y visión a largo plazo. Estabilidad tras el esfuerzo.

Capricornio: Se iluminan creencias y proyectos de expansión. El eclipse te muestra qué camino ya no representa tu verdad. Estudios, viajes o planes pueden redefinirse con mayor precisión. Decisiones equilibradas y conscientes.

Acuario: Este eclipse toca emociones profundas y temas compartidos, generando cierres intensos pero necesarios. Es momento de soltar dependencias y recuperar poder personal. Transformación que te fortalece desde adentro. Renacimiento emocional.

Piscis: El eclipse total en virgo activa tu eje vincular y marca definiciones en pareja o sociedades. Relaciones que evolucionan o se despiden para dar paso a vínculos más claros y ordenados. Aprender a negociar será clave. Unión consciente y madura.

MIÉRCOLES

Aries: Con luna en Libra el foco está en tus vínculos y en aprender a ceder sin perder identidad. Día para actuar con diplomacia, equilibrando impulso y empatía en decisiones importantes. Una sensibilidad especial te guía a comprender al otro sin confrontar. Decisiones justas que ordenan relaciones.

Tauro: La luna en Libra te invita a armonizar tu rutina y encontrar belleza en lo cotidiano. Mejorás acuerdos laborales si actuás con tacto y apertura emocional sincera. Escuchar diferentes puntos de vista amplía tu seguridad interna. Equilibrio práctico en temas diarios.

Géminis: Con luna en Libra se activa tu creatividad y encanto natural, favoreciendo romances y proyectos artísticos. Expresarte desde la suavidad genera mayor conexión y entendimiento profundo. Inspiración que fluye cuando bajás la ansiedad mental. Inicio afectivo prometedor.

Cáncer: La luna en Libra moviliza emociones familiares y pide diálogo sereno en el hogar. Buscar acuerdos traerá paz y contención en momentos sensibles. Evitá cargar con todo, compartí lo que sentís con honestidad. Armonía en el espacio íntimo.

Leo: Día ideal para conversaciones importantes y decisiones compartidas con luna en Libra. Tu palabra tiene peso si la usás con equilibrio y consideración. Negociaciones que avanzan gracias a tu actitud conciliadora. Claridad mental y liderazgo justo.

Virgo: La luna en Libra te lleva a ordenar finanzas y valores personales con mayor equilibrio. Elegí lo que realmente te aporta estabilidad emocional y no solo seguridad externa. Buen momento para acuerdos económicos conscientes. Intercambio justo y armonioso.

Libra: Con la luna en tu signo tu magnetismo aumenta y las decisiones personales toman protagonismo. Es tiempo de priorizar tu bienestar sin dejar de considerar a los demás. Sensibilidad que te vuelve más perceptivo y empático. Encanto natural y crecimiento afectivo.

Escorpio: La luna en Libra te invita a introspección y a sanar resentimientos con compasión. Soltar viejos enojos libera energía para relaciones más sanas. Día para escuchar tu intuición en silencio. Nueva mirada para comprender emociones.

Sagitario: Jornada social activa con luna en Libra, encuentros que aportan inspiración y apoyo. Elegí bien tus alianzas y buscá proyectos compartidos con equilibrio. La cooperación será más productiva que la independencia total. Celebraciones y unión sincera.

Capricornio: La luna en Libra enfoca tu atención en metas profesionales y acuerdos estratégicos. Actuar con diplomacia te abre puertas importantes y reconocimientos merecidos. Equilibrar ambición y sensibilidad será la clave. Estabilidad lograda con apoyo mutuo.

Acuario: Con luna en Libra se amplía tu mirada y surgen planes a futuro con mayor armonía. Estudios, viajes o proyectos se activan si confiás en la cooperación. Buscar justicia y equilibrio te dará claridad. Guía interna y esperanza renovada.

Piscis: La luna en Libra profundiza emociones y transforma vínculos desde el entendimiento mutuo. Día para hablar de sentimientos sin dramatizar y buscar puntos medios. La empatía será tu mayor fortaleza. Unión sincera y conexión auténtica.

JUEVES

Aries: Con Venus en tu signo es momento de brillar con tu encanto único y dejar que tu carisma natural te lleve lejos en tus relaciones personales. Festejo por tus buenas actuaciones, todos te siguen.

Tauro: Venus en Aries te inspira a explorar tus deseos más profundos y a tomar acción para hacerlos realidad. Momento para expresar tus sentimientos de una manera directa. Firmas por lo que se viene con la pareja aumenta el amor.

Géminis: Es posible que te sientas especialmente atraído hacia personas que comparten tus pasiones y energía vital. La pareja es la que puedes tocar verdaderamente ahora.

Cáncer: Con Venus en Aries es hora de centrarte en tus metas y aspiraciones en el amor y en la vida en general. No temas ser ambicioso en tus relaciones y en tus sueños. Con el amor verdadero en sus manos.

Leo: Venus en Aries enciende tu fuego interior te inspira a explorar tu lado más apasionado y aventurero. Es un momento perfecto para buscar nuevas experiencias y aventuras románticas. El amor te sale sin esfuerzo.

Virgo: Con Venus en Aries es hora de profundizar en tus relaciones más íntimas y explorar tu lado más sensual. No temas expresar tus deseos más profundos. Se apoyan en el otro para lograr sus objetivos.

Libra: Venus en Aries trae un impulso adicional para tus relaciones personales. Es un momento perfecto para fortalecer los lazos con tus seres queridos. Ves en los ojos de tu amado tu espejo.

Escorpio: Con Venus en Aries es hora de enfocarte en tu bienestar emocional y encontrar el equilibrio en tus relaciones. Estableces límites saludables y priorizas tus propias necesidades. Cada elemento esta ordenado en tu mundo.

Sagitario: Venus en Aries enciende tu pasión interior inspirándote a perseguir tus deseos más ardientes. Es un momento perfecto para seguir tus impulsos. No temas tomar riesgos emocionales estas aprobado.

Capricornio: Es un momento para crear conexiones más profundas con tus seres queridos y cultivar un sentido de seguridad y estabilidad en tu hogar con Venus en Aries. No temas expresar tu amor y aprecio hacia aquellos que más te importan.

Acuario: Con Venus en Aries es hora de comunicar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y directa. Sientes necesidad por expresar tu individualidad. Confía en tu originalidad para atraer el amor que realmente te mereces.

Piscis: Con Venus en Aries te inspira a valorarte a ti mismo y a reconocer tu propio valor en tus relaciones. Es un momento perfecto para cultivar el dialogo con tu pareja.

VIERNES

Aries: Con luna en Escorpio se intensifican tus emociones y todo se vive con mayor profundidad. Día para enfrentar verdades sin rodeos y transformar enojos en decisiones firmes. La pasión bien canalizada te impulsa a renacer con más fuerza interior. Cambio profundo y liberador.

Tauro: La luna en oposición mueve temas de pareja y acuerdos importantes que no pueden postergarse. Es momento de hablar claro y comprometerte desde un lugar más honesto y vulnerable. Soltar el control traerá vínculos más reales. Unión sincera y transformadora.

Géminis: Jornada para ordenar rutinas y responsabilidades con mayor compromiso emocional. La luna en Escorpio pide concentración absoluta y menos dispersión mental. Profundizar en una tarea te dará mejores resultados que hacer muchas cosas a la vez. Dedicación que rinde frutos.

Cáncer: Con luna en Escorpio se activa tu magnetismo y la intensidad en el amor. Día ideal para expresar lo que sentís sin miedo al rechazo. La pasión y la creatividad se potencian si confiás en tu intuición. Emoción nueva que florece.

Leo: La luna en Escorpio moviliza emociones familiares y asuntos del pasado que necesitan cierre. Permitite sentir sin dramatizar y buscá sanar desde la honestidad. Transformaciones en el hogar traen mayor fortaleza interna. Armonía emocional recuperada.

Virgo: Día de conversaciones profundas y reveladoras con luna en escorpio. Lo que se habla hoy puede cambiar la dinámica de un vínculo cercano. Observá más allá de las palabras y confiá en tu percepción. Claridad y verdad sin máscaras.

Libra: La luna en Escorpio pone foco en tus recursos y en cómo administrás tu energía. Es momento de tomar decisiones financieras firmes y dejar atrás gastos innecesarios. Valorarte más impactará en tu estabilidad. Proteger lo construido con inteligencia.

Escorpio: Con la luna en tu signo tu intensidad y poder personal se amplifican. Día de decisiones trascendentales y emociones a flor de piel. Todo se siente más fuerte, pero también más auténtico. Capacidad de transformar tu realidad.

Sagitario: La luna en Escorpio te invita a introspección y silencio antes de actuar. No todo debe decirse ni resolverse hoy. Escuchar tu mundo interno será clave para evitar conflictos innecesarios. Sabiduría que nace en la reflexión.

Capricornio: Jornada favorable para proyectos compartidos y alianzas estratégicas. La luna en Escorpio fortalece compromisos y revela quién está realmente de tu lado. Elegí profundidad antes que cantidad en tus relaciones. Trabajo en equipo sólido.

Acuario: La luna en Escorpio ilumina el área profesional y trae decisiones intensas en el trabajo. Es momento de mostrar determinación y no temer a cambios estructurales. Tu ambición se vuelve más estratégica. Liderazgo firme y consolidado.

Piscis: Con luna en Escorpio se expande tu mundo emocional y espiritual. Día ideal para estudiar, meditar o conectar con creencias profundas. Transformar tu mirada te abrirá nuevas oportunidades. Esperanza renovada y guía interior.