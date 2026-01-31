La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 2 hasta el 6 de febrero del 2026.

LUNES

Aries: Comienza febrero con una Luna llena en Leo que te ayuda a hacer buenos intercambios y a activar la voluntad. Te animás a ir por lo que deseás con más pasión, ganando seguridad y confianza personal. Fantasías que se ordenan y se convierten en deseo posible con claridad interna.

Tauro: El comienzo de febrero trae una Luna llena que te incomoda y te saca de tu zona de confort. Aun así, tu encanto crece y seducís desde la acción con firmeza emocional. Impulso y decisiones rápidas en el amor que te activan.

Géminis: Febrero comienza con una Luna llena que activa la comunicación afectiva. Decís lo que sentís y eso mejora vínculos y acuerdos amorosos con mayor sinceridad. Éxito emocional y deseos cumplidos que te alegran.

Cáncer: En el inicio de febrero, la Luna llena te ayuda a salir del encierro emocional. Te abrís a recibir amor y a confiar de nuevo con más seguridad interna y alivio emocional. Comienzos emocionales y noticias inesperadas positivas que te abren.

Leo: Febrero arranca con la Luna llena en tu signo y te vuelve protagonista. Ganás lugar afectivo y reaparecen propuestas postergadas con fuerza renovada y decisión clara. Hablás con quien sea necesario y aclarás situaciones pendientes hoy.

Virgo: El comienzo de febrero te encuentra resolviendo asuntos pendientes del corazón. Cerrás ciclos y recuperás equilibrio emocional con madurez y calma sostenida. Acuerdos justos y noticias que ordenan procesos internos importantes.

Libra: Febrero empieza con propuestas que vuelven a aparecer. La Luna llena te empuja a cambiar estructuras que ya no te representan y buscar coherencia personal. Carta de la suerte: La Torre. Ruptura liberadora y cambio de mirada profundo y necesario.

Escorpio: Al comenzar febrero, la Luna llena genera incomodidad emocional, pero también claridad. Te animás a conquistar y a decir lo que pensás sin rodeos ni culpas. Decisión y respuestas claras que liberan tensión.

Sagitario: Febrero comienza con una Luna llena que te impulsa a tomar decisiones importantes en lo afectivo. Se aclaran sentimientos y planes a futuro con entusiasmo renovado y fe. Proyección positiva y expansión emocional sostenida real.

Capricornio: El inicio de febrero trae una Luna llena que ilumina acuerdos y compromisos. Ordenás emociones y definís prioridades con mayor madurez y responsabilidad interna. Estabilidad afectiva y seguridad construida paso a paso.

Acuario: Febrero arranca con una Luna llena que te moviliza internamente. Revisás vínculos y soltás expectativas que ya no encajan con tu presente real. Cierre mental que libera y renueva por completo.

Piscis: El comienzo de febrero activa la sensibilidad y la empatía. La Luna llena te conecta con el otro desde un lugar más consciente y realista emocionalmente. Contención emocional y comprensión profunda y amorosa.

MARTES

Aries: Día para ordenar pendientes y poner foco en lo práctico. La Luna en Virgo te pide bajar la impulsividad y prestar atención a los detalles que venías pasando por alto con más paciencia. Constancia que da resultados concretos sostenidos.

Tauro: La Luna en Virgo te conecta con el disfrute simple y bien hecho. Organizás mejor tu tiempo y te permitís disfrutar de lo que funciona con calma interior. Satisfacción personal y emocional verdadera.

Géminis: Con la Luna en Virgo, la mente se aquieta y se vuelve más eficiente. Buen día para hablar poco y hacer mucho, resolviendo temas domésticos o familiares pendientes. Necesitás orden y estabilidad real.

Cáncer: La Luna en Virgo te ayuda a expresar lo que sentís con claridad y cuidado. Buen momento para conversaciones sinceras y acuerdos concretos que alivian. Claridad mental y decisiones acertadas hoy.

Leo: Día para revisar gastos, valores y prioridades. La Luna en Virgo te baja a tierra y te invita a cuidar mejor tus recursos y tu energía vital. Equilibrio entre dar y recibir sano.

Virgo: Con la Luna en tu signo, todo se siente más intenso y personal. Es un buen día para escucharte, mejorar hábitos y confiar en tu criterio interno. Capacidad de ordenar y crear a tu favor.

Libra: La Luna en Virgo te pide silencio, introspección y descanso mental. Necesitás ordenar emociones antes de tomar decisiones importantes. Pausa reparadora necesaria.

Escorpio: Buen momento para trabajar en equipo y avanzar en proyectos comunes. La Luna en Virgo favorece la organización grupal y los acuerdos claros y firmes. Cooperación productiva sostenida.

Sagitario: La Luna en Virgo pone el foco en lo profesional y en tu imagen. Es un día para mostrar responsabilidad y compromiso sin exagerar ni dispersarte. Solidez y reconocimiento merecido.

Capricornio: Día ideal para planificar, estudiar o proyectar a largo plazo. La Luna en Virgo te ayuda a darle forma concreta a una idea futura posible. Visión y estrategia clara.

Acuario: La Luna en Virgo te invita a depurar emociones y soltar cargas que ya no sirven. Es un buen día para sanar y ordenar lo interno profundo. Necesaria y liberadora real.

Piscis: Con la Luna en Virgo, el foco está en la pareja y los vínculos cercanos. Necesitás acuerdos claros y gestos concretos de amor sincero. Unión sincera y equilibrada estable.

MIÉRCOLES

Aries: Urano directo en Tauro activa cambios en tu economía y en tu manera de valorar lo que tenés. Es tiempo de animarte a ganar dinero de formas nuevas y más libres, confiando más en tu ingenio. Oportunidad concreta que empieza a crecer.

Tauro: Urano directo en tu signo te despierta y te saca de la zona cómoda. Cambiás la imagen que tenés de vos mismo y te animás a vivir con más autenticidad y coherencia interna. Libertad y comienzos inesperados.

Géminis: Urano directo en Tauro mueve procesos internos profundos. Es un momento de revelaciones, cierres y sanación silenciosa que ordena tu mundo emocional. Transformación necesaria y liberadora.

Cáncer: Cambios inesperados en amistades y proyectos a futuro. Urano directo en Tauro te acerca a nuevas personas con ideas diferentes y estímulos renovadores. Renovación y esperanza.

Leo: Urano directo en Tauro sacude tu mundo profesional. Puede haber giros, nuevas propuestas o decisiones que te empujan a crecer con valentía. Llamado que no podés ignorar.

Virgo: Se activan ganas de expandirte, estudiar o cambiar tu forma de ver la vida. Urano directo en Tauro te invita a salir de lo conocido sin miedo. Visión de futuro que se abre.

Libra: Urano directo en Tauro moviliza emociones intensas y temas compartidos. Cambia tu forma de vincularte desde lo profundo y verdadero. Dominio emocional y valentía interna.

Escorpio: Cambios inesperados en la pareja o sociedades. Urano directo en Tauro te pide relaciones más libres y auténticas, sin dependencias. Acuerdos que se renuevan.

Sagitario: Se mueven rutinas, trabajo y hábitos. Urano directo en Tauro te impulsa a cambiar la manera en que organizás tu día a día con flexibilidad. Aprendizaje y adaptación.

Capricornio: Urano directo en Tauro reactiva el deseo, la creatividad y el disfrute. Es momento de animarte a hacer lo que te apasiona de verdad. Alegría y expresión auténtica.

Acuario: Cambios en el hogar o en la dinámica familiar. Urano directo en Tauro te invita a redefinir tu base emocional con madurez. Nueva estabilidad aparece.

Piscis: Urano directo en Tauro activa la comunicación y nuevas ideas. Noticias inesperadas te ayudan a cambiar de perspectiva con claridad. Mensajes reveladores.

JUEVES

Aries: Día para negociar, escuchar y ceder un poco. La Luna en Libra te invita a encontrar equilibrio en vínculos y acuerdos importantes con mayor apertura y madurez emocional. Entendimiento y conexión sincera.

Tauro: La Luna en Libra ordena tu rutina y te pide armonía en lo cotidiano. Buen momento para mejorar hábitos y trabajar con otros sin tensión innecesaria ni exigencias extras. Equilibrio entre dar y recibir.

Géminis: Con la Luna en Libra se activa el disfrute, la creatividad y el romance. Día ideal para expresar lo que sentís sin vueltas ni dudas internas. Encuentros que se celebran.

Cáncer: La Luna en Libra pone el foco en el hogar y las emociones compartidas. Necesitás diálogo para recuperar la calma interna y sentir contención real. Descanso emocional necesario.

Leo: Día favorable para charlas, acuerdos y gestiones pendientes. La Luna en Libra suaviza tensiones y mejora la comunicación diaria con fluidez. Claridad y palabra justa.

Virgo: La Luna en Libra te ayuda a valorar tu tiempo y tu esfuerzo. Buen momento para equilibrar trabajo y placer con más conciencia personal. Bienestar y satisfacción personal.

Libra: Con la Luna en tu signo, las emociones toman protagonismo. Es un día para escucharte, priorizarte y buscar armonía interna sostenida. Decisiones alineadas con tu verdad.

Escorpio: La Luna en Libra te pide bajar la intensidad y observar antes de actuar. El silencio y la introspección traen respuestas claras y útiles. Pausa que ordena.

Sagitario: Buen día para compartir con amigos y proyectos en grupo. La Luna en Libra favorece alianzas y acuerdos sociales positivos y duraderos. Trabajo en equipo que avanza.

Capricornio: La Luna en Libra ilumina el área profesional. Buscás reconocimiento y equilibrio entre responsabilidad y bienestar personal genuino. Estructura y liderazgo firme.

Acuario: La Luna en Libra expande tu mirada y te invita a pensar en nuevas posibilidades reales y alcanzables. Día ideal para estudiar, planear o proyectar a futuro. Visión compartida.

Piscis: Día para profundizar vínculos y ordenar emociones. La Luna en Libra te ayuda a sanar desde el diálogo y la comprensión mutua sincera. Sensibilidad bien dirigida.

VIERNES

Aríes: Usando la creatividad como herramienta, lograrás aumento en los proyectos a futuro con Mercurio en Piscis. El amor te responde siempre con señales claras. Todo beneficio para que crezcas mas y consolides logros.

Tauro: Con Mercurio en Piscis, tendrás estímulos para activar tu inteligencia creativa, sacarte del molde sin perder el rumbo personal. Fuerza para desarrollar tu trabajo excelente con visión firme a futuro.

Géminis: La presencia de Mercurio en Piscis te ayuda a conseguir que tus ideales en el trabajo se vean potenciados con mucha creatividad aplicada. Seguís tu camino con éxito junto a un socio o pareja clave.

Cáncer: Te encontrás con amigos a quienes rescatar de problemas, tu corazón y tu creatividad son muy solicitados con Mercurio en Piscis activo. Hablás con tu equipo y lográs desafíos nuevos con apoyo.

Leo: Con Mercurio en Piscis ordenás tu vida emocional, tus pensamientos se alinean con tu corazón y tu creatividad natural fluye mejor. Lo primero es la justicia, cortás con lo que no va más.

Virgo: Mercurio en oposición te incita a depender un poco de la persona que tenés al lado, las mejores decisiones creativas se toman de a dos. Retomás un trabajo que dejaste olvidado con constancia.

Libra: Cambiás tu suerte y asumís un fuerte compromiso. Decidís estar solo y dedicarte a tu trabajo con Mercurio en Piscis activo. Todo mejora en la familia y te da optimismo sostenido.

Escorpio: Mercurio en Piscis te ayuda a armar un plan con gente que amás. La relación con tu pareja mejora con inteligencia creativa sincera. Intercambios positivos, se abren puertas profesionales cerradas.

Sagitario: La energía de Mercurio en Piscis te activa para pensar creativamente con todos y así dar al otro justo lo indicado. Triunfo en las palabras bien usadas.

Capricornio: Aumenta tu magnetismo y creatividad con Mercurio en Piscis. Renovás tus raíces y soñás un proyecto firme a futuro. Un viaje por aumento laboral se aprueba y viajás por trabajo.

Acuario: Los ideales a futuro se vuelven reales con Mercurio en Piscis. Contás con personas valiosas y mucha imaginación para tu trabajo. Armás un equipo y la gente te sigue convencida.

Piscis: Mercurio en tu signo activa tu imaginación y creatividad. Empezás a desarrollar una construcción sólida a futuro. El equilibrio laboral te satisface y te tranquiliza