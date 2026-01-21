Lee tu horóscopo diario del 21 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Buenos presagios y aventuras. Amantes por doquier. Te hacés valorar cuando la Luna pasa de Acuario a Piscis. La clave está en no prometer más de lo que sentís y elegir con honestidad emocional. La tentación te obliga a jugar a dos puntas con Luna en Acuario.

Tauro : Maestría en el amor, conocés a una persona leal y afable que valora tu presencia cuando la Luna pasa de Acuario a Piscis. El vínculo se fortalece cuando bajás defensas y mostrás tu sensibilidad. Decís claramente lo que sentís y la justicia te apoya.

Géminis : Abundancia y magnetismo en este día con la Luna pasando de Acuario a Piscis, recibís respuestas claras y señales emocionales. La comunicación sincera abre puertas afectivas importantes. Tu vida afectiva se siente equilibrada y feliz ahora.

Cáncer : Peleás por alcanzar más amor y demostrás tu capacidad emocional. Mejorás con el otro gracias a la Luna pasando de Acuario a Piscis, animándote a decir lo que necesitás. La competencia es estimulante para el amor, salís ganando.

Leo : Progresás de forma rápida en los vínculos con la Luna pasando de Acuario a Piscis. Los amigos apoyan y también te devuelven una mirada sincera sobre tus relaciones. Tiempo para celebrar con los que más amás.

Virgo : Das pasos seguros y hay mejor progreso en las relaciones. Crece la generosidad con el otro cuando la Luna pasa de Acuario a Piscis y soltás el control. Propuestas reales para disfrutar buenos momentos de a dos.

Libra : Aprobación personal y gran seguridad afectiva con la Luna pasando de Acuario a Piscis. Objetivos claros a largo plazo que se consolidan si confiás en lo que sentís. Te aferrás a tu amor con pasión y devoción para seguir adelante.

Escorpio : Tenés todas las oportunidades para demostrar tu sabiduría intuitiva y razonamiento en la pareja con la Luna en Acuario y luego en Piscis. La profundidad emocional es tu mayor atractivo. Te destacás por tu brillo y el amor te responde.

Sagitario : Es momento de independencia afectiva, hay mucho para elegir. Manejás las situaciones con soltura mientras la Luna transita Acuario y Piscis, pero necesitás decidir con responsabilidad emocional. Dos personas dependen de tu amor, ambas merecen tu atención.

Capricornio : Recogés los beneficios en el amor y sentís orgullo por lo construido junto a tu pareja con la Luna en Acuario y entrando en Piscis. El compromiso emocional se vuelve más profundo. Viviendo la historia correcta con proyectos materiales de a dos.

Acuario : Utilizás correctamente la energía de la Luna en un signo afín como Acuario y luego en Piscis, mostrando amor por el prójimo. Conectás desde lo humano y lo auténtico. Pasión y éxito en tu vida sexual y apasionada.