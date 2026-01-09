Lee tu horóscopo diario del 9 de enero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con luna menguante tienen que terminar todo lo pendiente. Tiempo favorable para poner en práctica el orden. Aprobación para todo lo que hacen en el amor.

Tauro : Con luna en oposición organizas un viaje en pareja. Decoran ese amor que les encanta, y que los acompaña. El amor es tu suerte junto a tu familia.

Géminis : No paran por nada hoy con luna menguante. Una energía positiva para estar de a dos y terminar lo atrasado. Eres el guía d todos para los temas afectivos y espirituales.

Cáncer : Confías en los que te quieren y los ayudan, como socios, amigos, padres o familiares. En la comodidad y el confort de hacer lo que les plazca junto a tu amor verdadero.

Leo : Los proyectos del amor hoy son buenos. Probablemente tengas encuentros exitosos con la luna menguante. La pareja se mantiene estable y feliz.

Virgo : Terminan el día con amor y comunicación como quieren, junto a su amor la luna menguante. Sus deseos puestos en mano de su sabiduría para alcanzar el mundo que quieren en este fin de semana.

Libra : Con luna menguante, muchos festejos. Se comunican con el amor, no pueden estar tan pegoteados con la pareja como les gustaría pero lo que se puede se hace. Conquistas oportunidades.

Escorpio : El amor te acompaña y van por el camino indicado junto a su pareja con alegría con luna menguante. Todo lo que vienen haciendo está perfecto y sigan así hoy la pasión gana.

Sagitario : Si están poniendo algo en práctica con la pareja, lo harán con todo el amor esta luna menguante. Iluminan a su entorno con su brillo y se aseguran su pareja ideal.

Capricornio : Estarán magnéticos para el amor. Brillan con todo a favor y a la espera de una respuesta de un ser especial esta luna menguante. Dan mucho amor y reciben lo mismo o más.

Acuario : Hoy están con un pie afuera, con vacaciones en la cabeza. Se juegan por la diversión esta luna menguante. Con justicia a favor en tu trabajo todo tiene un sentido y una aprobación.