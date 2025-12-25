Lee tu horóscopo diario del 25 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con la Luna en Acuario este tiempo aprendés a compartir más con tu pareja y a bajar la impulsividad en esta Navidad. Te beneficiás al escuchar y respetar tiempos ajenos, logrando armonía emocional. Descansar y soltar tensiones te devuelve claridad.

Tauro : La Luna activa una Navidad más abierta y social, mejorando vínculos y encuentros inesperados. Aprendés que apoyarte en otros no te quita estabilidad, sino que la fortalece. El equilibrio se logra compartiendo responsabilidades.

Géminis : El crecimiento de ideas se potencia con la Luna en Acuario y marca un nuevo impulso desde esta Navidad. Conversaciones inspiradoras te abren caminos creativos y familiares. Proyectos en equipo mejoran tu entorno.

Cáncer : Los deseos de realización personal y material crecen gracias a esta Navidad. Te sentís más seguro al ordenar emociones y priorizar lo que te da estabilidad. Estructurar te da calma y protección.

Leo : Se activan los sentimientos de a dos con la Luna en oposición, invitándote a comprometerte desde el corazón. Liderás con calidez y contagias entusiasmo a todos esta Navidad. Tu energía moviliza y organiza al grupo.

Virgo : Mejorás la relación con los demás y te abrís a una Navidad más social y liviana. El reconocimiento llega cuando dejás de controlar y confiás. Recompensa concreta por tu esfuerzo sostenido.

Libra : La Luna en Acuario te ayuda a compartir desde un lugar más auténtico en esta Navidad. Tus palabras ordenan conflictos y traen acuerdos justos para el nuevo ciclo. Decir lo correcto en el momento justo te favorece.

Escorpio : Esta Luna activa con fuerza tu mundo emocional y propone una renovación total en esta Navidad. Soltás viejas cargas y te abrís a propuestas distintas. Nuevos horizontes y pasiones en camino.

Sagitario : Empezás a poner primera a proyectos de viajes y planes futuros en esta Navidad. El entusiasmo vuelve cuando dejás atrás lo que ya cumplió su ciclo. Claridad mental para elegir mejor donde poner tu energía.

Capricornio : Mejorás en todos los planos durante esta Navidad y la Luna en Acuario te impulsa a avanzar sin rigidez. Permitirte disfrutar también es invertir en vos. Estabilidad y oportunidades materiales a favor.

Acuario : La Luna en tu signo te ordena internamente y facilita acuerdos con quienes amás en este día especial. Te sentís firme para defender tus ideas sin pelear esta Navidad. Liderazgo sereno y decisiones claras.