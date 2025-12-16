Lee tu horóscopo diario del 16 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Toda la suerte para avanzar con luna en Sagitario. Compras un viaje. Esta energía te impulsa a tomar decisiones rápidas que aceleran tus próximos movimientos profesionales. Se acercan a un bien material deseado.

Tauro : Esfuerzo laboral para lograr éxito, es fácil con la luna en Sagitario. Reuniones para llegar a acuerdos de dinero. Podés cerrar un trato que venías negociando y que finalmente se estabiliza a tu favor. Con toda la fuerza para los desafíos que se presentan.

Géminis : Reuniones con socios o pareja con luna en oposición. Saliendo adelante un proyecto que llevas varios días de planificación. Aunque haya tensiones, una conversación clave aclarará el rumbo y te permitirá avanzar. La competencia los motiva para ser mejores.

Cáncer : Retomas un viejo problema laboral con luna en Sagitario. Tomas en cuenta los encuentros con socios. Una idea antigua vuelve renovada y ahora sí encuentra el espacio para prosperar. Sales de un cuento que ya no te sirve.

Leo : Proyectos exitosos con luna en un signo de fuego. Planes de salir a un mundo nuevo. Te animás a dar un paso que te abre puertas profesionales fuera de tu zona habitual. Resuelves un problema familiar que te preocupa.

Virgo : Tiempo de parar a pensar en nuevos proyectos, retomar fuerzas para seguir en la competencia en la que se encuentran. La claridad mental vuelve y te permite reorganizar prioridades para rendir mejor. Reencuentro con el ser interno.

Libra : Festejos e invitaciones de diversos grupos sociales con los que te mueves. Brindando por un buen trabajo. Una conexión social inesperada puede abrirte una oportunidad profesional nueva. Sentados en el trono de la tranquilidad económica.

Escorpio : Nuevos deseos laborales solucionan problemas pasados sin sentido. Ves el proyecto de trabajo con una realidad clara. Aumentos y premios. Lo que antes parecía trabado finalmente fluye y te coloca en un lugar de mayor reconocimiento. Crecimiento profesional sostenido.

Sagitario : Alcanzas objetivos laborales hoy con luna en tu signo. Nuevas relaciones en grupos sociales. La confianza se eleva y te facilita conquistar metas que pensabas lejanas. Prueban para ver qué es lo que más les gusta.

Capricornio : La comunicación está en primer lugar. Te fascinas con una compra de un bien material. Recibís una noticia profesional que confirma que vas por el camino correcto. Mirando cómo el proyecto va tomando el color que necesitas.

Acuario : Compañeros nuevos que ayudan a sumar ideas al proyecto laboral con luna en Sagitario. Esta colaboración te permite ver una salida más creativa para un problema estancado. Entre dos partes acuerdan ayudarse en un viaje próximo.