Lee tu horóscopo diario del 20 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna nueva te ubica muy bien en tu estado de brillo y liderazgo. Un gesto de confianza puede acercarte más de lo que imaginás al amor. Nuevas oportunidades laborales o afectivas florecen si seguís tu impulso natural. Un trabajo nuevo se avecina.

Tauro : Tus proyectos son en equipo, y se logra tranquilidad sabiendo que se conceden tus deseos en esta luna nueva. La estabilidad emocional te devuelve la calma que necesitabas. Te sacás un diez amando, dejás que el amor te llene de oportunidades.

Géminis : Gracias a la luna nueva, esta semana encontrás que tenés muchas oportunidades por elegir. Tu encanto natural se multiplica y atraés sin esfuerzo. Nuevos comienzos se abren en lo sentimental o creativo. La fertilidad está en primer lugar.

Cáncer : La luna nueva te da la fuerza necesaria para descartar a quien no sirve. Aprendés a proteger tu mundo emocional sin miedo a soltar. Es momento de cuidar tu energía emocional y priorizar quién sí merece tu entrega.

Leo : Un acuerdo que se avecina en esta luna nueva. Un proyecto compartido puede transformarse en una alianza sólida. La confianza mutua te impulsa a crecer con firmeza. Marcás territorio sobre lo armado y no te movés de donde sabés vivir.

Virgo : Te sentís afortunado en esta luna nueva y complacés tu vida profesional, sabés cómo lograr más. La organización será tu mejor aliada para concretar sueños. Tu mente práctica encuentra soluciones perfectas.

Libra : Cambiás la estrategia con luna nueva y el universo te devuelve la armonía que sembraste con amor y paciencia. Surgen acuerdos que devuelven el equilibrio perdido. Organizás un viaje o movimiento que estimula el amor y el romance.

Escorpio : Con la luna y el sol en tu signo, es tu momento para brillar y destacarte. Tu profundidad emocional te permite ver más allá de lo evidente y sanar vínculos. Lo que antes dolía ahora se transforma en poder personal. Reconocés lo que te hace bien.

Sagitario : Solo le abrís la puerta a quien en verdad se lo merezca en esta luna nueva. Tu sinceridad filtra relaciones falsas y atrae solo lo que te impulsa a crecer. La claridad mental te guía hacia nuevos comienzos. Guiás a todos con tu buena energía espiritual.

Capricornio : Tenés muy cerca el trabajo que te sirve, solo debés tomarlo. Tu esfuerzo empieza a rendir frutos, y el reconocimiento llega con esta luna nueva. Todo lo que se construye ahora tiene bases sólidas. La pasión te estimula y como adolescente que se sale del alma.

Acuario : Innovaciones y festejos por los planes de amor en esta luna nueva. Tu creatividad se enciende y te abre puertas que antes parecían cerradas. Todo lo que soñás juntos puede volverse real.