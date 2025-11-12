Lee tu horóscopo diario del 12 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna menguante te da posibilidad de más amor y concretas un romance. Un deseo que parecía apagado vuelve a encender tu corazón con fuerza. Triunfas con él y crecerá con mucho éxito.

Tauro : Más pasión y magnetismo con la pareja a favor con la luna menguante. Tu seguridad atrae y el amor se consolida en un vínculo más profundo. Sigue por el camino con pasión y proyectos de crecimiento.

Géminis : Eres el mejor para tu relación con la pareja. La luna menguante te da éxito para cerrar un romance. Una charla pendiente te libera y abre nuevas puertas al amor verdadero. Organizando un buen momento entre amigos.

Cáncer : La luna menguante mejora el cerrar etapas de pasión que no fue. Tu sensibilidad te guía hacia un renacer emocional más maduro y consciente. Triunfas en el sexo y mejoras tus planes de pareja.

Leo : Tendrás las armas para sentirte una fiera en el amor. Excelente luna menguante en tu signo para seducir. Tu brillo natural vuelve a encender miradas y corazones a tu alrededor. Sabiduría en el sexo y mucha pasión.

Virgo : Las actividades románticas mejoran y la relación con la pareja también gracias a la presencia de la luna menguante. Una muestra de ternura sincera puede cambiar el rumbo de la relación. Demuestras cuánto amas a todos.

Libra : Satisfacciones con tu pareja, la luna menguante te da felicidad y salidas románticas esperadas hace tiempo. El equilibrio vuelve y te permite disfrutar de la conexión sin presiones. Proyecto en pareja que se festeja.

Escorpio : Más amor con buenas respuestas. La luna menguante te ayuda a reinar en la pasión. La intensidad te guía hacia un encuentro que transforma tus emociones. Recuerdas un amor y dejas atrás el sufrimiento.

Sagitario : La luna menguante aumenta la pasión y unida a la vida romántica te ayuda a aumentar el amor. Tu fuego interior atrae nuevas oportunidades que renuevan tu entusiasmo. Atracción y poder en el amor concreto que te sirve.

Capricornio : Merecidos éxitos en el sexo con tu pareja esta luna menguante. Tu esfuerzo emocional empieza a dar frutos y te sentís más valorado. Usas tus armas seductoras para lograr mejoras personales.

Acuario : Renuevas salidas con la pareja. Planeas una compra que te hace concretar el sueño con tu pareja esta luna menguante. La confianza crece y se afianza en un nuevo capítulo compartido. Tienes la rueda de la fortuna en el amor.