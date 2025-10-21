Lee tu horóscopo diario del 21 de octubre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna nueva te da astucia, tacto y diplomacia para salir de una situación. Incomodidad para tomar una estrategia. Triunfás con justicia luego de convencer a tu pareja, encontrando el equilibrio entre tu impulso natural y la paciencia que ahora te lleva directo a la victoria emocional y profesional.

Tauro : La luna nueva te ayuda a avanzar hacia un período calmado y pacífico. Viaje que representa el final de una situación de tristeza. Te hace ir hacia una sola meta definida, y en ese camino lográs reencontrarte con tu poder interno para tomar decisiones más sabias y firmes.

Géminis : La luna nueva trae nuevos proyectos. Decidís tomar partido, aunque se generen revuelos. Un viaje corto te ayuda a pensar con claridad, y esa distancia mental te permite ordenar tus ideas y volver renovado, con una estrategia concreta para tu futuro.

Cáncer : La luna nueva te da sensación de ansiedad y desesperación. Será difícil resolver el día. Ayudate con la fe. Se te nublan los deseos afectivos y sentís traición, pero este proceso te impulsa a sanar viejas heridas y reconstruir tu fortaleza interior con amor propio.

Leo : La luna nueva trae logros laborales y personales que merecen gran festejo. Nacimientos. Promesas de un amor incondicional. Disfrutando del amor que tenés, expandís tu círculo afectivo y atraés oportunidades que multiplican tu brillo y reconocimiento.

Virgo : La luna nueva te da cambios en una relación. La decisión es la correcta. Exceso laboral. Reina del sexo que deja atrás alguien que no va y toma lo mejor en sus manos con firmeza, abriendo paso a un nuevo ciclo donde el deseo y la inteligencia se combinan con poder.

Libra : La luna nueva te da novedades. Noticias. Familia que te necesita. Éxitos laborales. Sociedades para el futuro. Recibís el premio por el amor que das, y ese reconocimiento emocional te inspira a construir vínculos más auténticos y generosos.

Escorpio : La luna nueva te da pilas, necesitás un tiempo de descanso extra. Aislamiento. Encuentro espiritual que te ayuda a salir del encierro, recordándote que el silencio también puede ser una fuente inmensa de poder y renovación.

Sagitario : Comenzás lo nuevo gracias a esta luna. Sabés que podrás trascender un camino hacia tu paz creativa. Recibís el don místico de un padre, que te conecta con una sabiduría superior y te guía a enseñar a otros con tu ejemplo.

Capricornio : La luna nueva en cuadratura te ayudará a aceptar las limitaciones. Guardás el orgullo. Producís en pos de lo que se puede lograr. La suerte de tu empresa es lo que sos, y tu perseverancia se convierte en el cimiento que sostiene el crecimiento que viene.

Acuario : La luna nueva te da ganas de aventuras. Aparecen los amores. Deseo de comunicación que se convierte en realidad. Vivís una película de locuras de amor que te despierta la inspiración y la necesidad de crear algo distinto, auténtico y libre.