Lee tu horóscopo diario del 29 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Excelente día para el trabajo con luna creciente, todo lo puedes reinar con tu gran capacidad de liderazgo. Tu pareja te está haciendo feliz. Además, tu fuerza interna impulsa decisiones que consolidan tus metas afectivas y profesionales.

Tauro : Este día estarás llegando a los destinos que quieres alcanzar con la profesión gracias a la luna creciente. La pasión te anima a resolver un tema de familia que necesita dirección. La seguridad emocional te permite avanzar con paso firme.

Géminis : Hacer planes con la pareja es difícil, pero se puede con buen diálogo. Con la luna creciente todo se conversa y se llega a buen destino. Nada te impide llegar a tu éxito apasionado. Hoy tu mente ágil abre caminos que antes parecían bloqueados.

Cáncer : Un día para el trabajo, tus sentimientos más complicados se ordenan con la entrada de la luna creciente. Suerte en el amor. El equilibrio entre tu mundo emocional y laboral trae armonía y confianza en lo que construyes.

Leo : Se ordenan tus emociones este día y logras mucha comunicación con la luna creciente, un proyecto te anima a hacer una sociedad. Sientes que el amor es todo. La energía solar te conecta con personas clave que refuerzan tu brillo personal.

Virgo : Te proponen más trabajo este día y recibes buenas oportunidades. Logras comunicarte muy bien con todos los que tengas que trabajar. La pasión te mueve hacia lo que quieres. El detalle y tu capacidad práctica fortalecen vínculos y proyectos.

Libra : Llega una gran propuesta este día, se siente, pero aún no da el sí. Nada de lo que hagas podrá cambiar esta energía con luna creciente. Haces todo para mejorar tu equilibrio interior. Mantener tu calma será la clave para atraer lo que mereces.

Escorpio : La luna creciente este día te ordena y te hace tener que activar los planes con el amor. Fertilidad, alegría y mejoras en el amor y confort con el dinero. Hoy tu intensidad atrae logros emocionales y materiales.

Sagitario : La luna creciente comenzando en tu signo te da la posibilidad de ordenar tu vida afectiva con practicidad y realidad. Vas por lo nuevo, aunque tengas que competir. Tu entusiasmo será la llave para abrir nuevos comienzos.

Capricornio : La felicidad está presente en el amor con la luna creciente a favor este día. Recibirás llamados apasionados. Las puertas del amor se te abren a tu paso. Un gesto sincero consolidará la confianza que esperabas.

Acuario : Recibes llamados que esperabas del amor, y ahora vas por el camino que quieres, bien acompañado. Sólo le abres los brazos al amor verdadero. La libertad emocional te motiva a elegir vínculos auténticos.