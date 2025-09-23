Lee tu horóscopo diario del 23 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : El trabajo aparece en el lugar diferente, y el amor está de la vereda de enfrente con luna en Libra. Pasión para hacer una buena sociedad laboral. Encuentras aliados que potencian tus metas. El desafío será mantener el equilibrio entre deseo y compromiso.

Tauro : La luna en Libra hace que aparezcan más propuestas en el amor de las que te imaginas. Apertura a todas las opciones afectivas. Un aire fresco ilumina tus decisiones sentimentales. Tu magnetismo natural atrae vínculos duraderos y plenos.

Géminis : La luna en Libra, en el signo más equilibrado, te ayuda a pensar claramente en el amor. El amor es posible. Una conversación sincera fortalece tu mundo emocional. Es tiempo de poner en palabras lo que tu corazón siente.

Cáncer : La luna en el signo de la diplomacia estimula las relaciones con el trabajo olvidado. Sabiduría en el nuevo amor. Recuperas espacios que te devuelven paz interior. El reconocimiento afectivo te dará seguridad en lo laboral.

Leo : Estímulos positivos en el amor y el sexo. Hoy demuestras lo que vales como rey de la pasión. El cetro de poder lo tienes en tu forma de amar. Tu fuego irradia y genera confianza. Un encuentro especial te recuerda tu verdadero magnetismo.

Virgo : La luna en tu signo siguiente te ayuda a analizar bien el trabajo. Festejas los buenos momentos de amor. Las reuniones sociales te llenan de armonía. Un detalle bien pensado abrirá la puerta a nuevas uniones.

Libra : Con la luna en Libra aparecen propuestas para que puedas disfrutar de una escapada romántica. Satisfaces tu sed de pasión. El amor se mueve rápido y trae sorpresas agradables. Tu encanto natural será clave para concretar planes felices.

Escorpio : Cambias los planes e incorporas más compañeros de trabajo con luna en Libra. Pequeños triunfos laborales ahora. Tu intuición guía decisiones exitosas. Compartir proyectos será la clave para multiplicar logros.

Sagitario : La luna en Libra estimula tu amor con inteligencia y sientes posible todo. Liberas tu pasión. Tu optimismo contagia y fortalece la pareja. El entusiasmo abre caminos nuevos en lo afectivo y laboral.

Capricornio : La luna en Libra te hace tener más sensibilidad con el amor y los que te aman. Pareja ideal que te conviene ahora. El compromiso te brinda estabilidad emocional. Un acuerdo sentimental también fortalece tu vida material.

Acuario : Entusiasmo por la relación que formas con tu pareja. Ideas que trascienden lo conocido. El sexo y la pasión son el remedio de tu problema. Encuentras motivación en la creatividad compartida. El amor se mezcla con proyectos que abren horizontes.