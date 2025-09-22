Lee tu horóscopo diario del 22 de septiembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : El Sol en oposición en Libra les aporta demasiada paz y armonía y eso los puede hacer aún más peleadores. Firman acuerdos y sociedades. Nuevos vínculos les abren caminos importantes. Un reto será aprender a negociar sin perder la iniciativa.

Tauro : Se armonizan, se entregan a la paz y a la amistad que este Sol en Libra les aporta, a disfrutar del arte, a estar tranquilos. Confort. Encuentran seguridad en lo simple y establecen rutinas más serenas. El bienestar emocional refuerza también su fortaleza física.

Géminis : Excelente entrada del Sol en Libra. Los activa en el trabajo, dinero, amor, familia, temas judiciales, fertilidad. Triunfo y éxito. Avanzan con decisión y logran victorias en distintos frentes. Un proyecto nuevo trae entusiasmo y reconocimiento.

Cáncer : El Sol en cuadratura en Libra les trae dificultades y los deja angustiados. Apoyarse en los que aman les da paz. Abres tu corazón. El cariño de los tuyos será refugio en este tránsito. La contención familiar será clave para su equilibrio.

Leo : Se animan a firmar compromisos de amor. Se equilibran y logran armonía. Repartes a cada quien lo suyo con equidad laboral. Encuentran balance entre dar y recibir. Su liderazgo brilla cuando actúan con justicia.

Virgo : Se tranquilizan. Se dejan llevar por un barrilete. Les cuesta, pero los vientos están muy a favor. Te lanzas a una locura maravillosa nueva. La espontaneidad abre caminos impensados. Un giro inesperado trae frescura y motivación.

Libra : Se ubican en el lugar del número uno. Les encanta hacerse ver y consiguen público que los apoya. Todo a favor para que sean los mejores. Su magnetismo atrae nuevas oportunidades. Su creatividad será el motor de grandes logros.

Escorpio : Se mantienen en la retaguardia. No se animan a hacer cosas que, incluso, están accesibles. Sólo estas para el que en verdad te merece. El silencio les da claridad interior. La paciencia les dará el momento justo para actuar.

Sagitario : Disfrutan de la pareja, de las personas que aman, de la familia. Acompaña en la firma de algún contrato pendiente laboral. La honestidad guía sus decisiones. El equilibrio emocional potencia sus aventuras.

Capricornio : Se topan con burocracia para resolver temas legales o de trabajo y se demoran. Les piden más formularios para aprobar su plan. La paciencia será su mejor aliada. Un esfuerzo constante asegura resultados firmes.

Acuario : Energía súper positiva para trabajar, hacer, moverse, tener amigos y que les vaya fantástico. Logran acuerdos con socios y fertilidad. La colaboración multiplica sus logros. Un nuevo contacto será clave en su crecimiento.