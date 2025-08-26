En los últimos días de agosto, el cielo prepara un verdadero golpe de suerte para algunos signos del zodiaco.

Con el ingreso de Venus en Leo y aspectos planetarios que impulsan la prosperidad, la pasión y las oportunidades laborales, ciertas energías astrales se alinearán para que tres signos en particular vivan un cierre de mes lleno de fortuna.

Desde sorpresas económicas hasta momentos de expansión personal, esta etapa promete ser clave para quienes sepan aprovecharla.

1. Tauro y Piscis: ingresos sorpresa y energías auspiciosas

Recientes predicciones indican que Tauro podría recibir noticias financieras positivas hacia el cierre del mes. Esto podría manifestarse como un dinero que se creía perdido, reactivación de proyectos o apoyo económico vinculado al hogar o la familia.

En tanto Piscis cuenta con el respaldo de Júpiter en Cáncer, lo que puede traducirse en propuestas creativas o laborales inesperadas: ingresos adicionales o alivio financiero, aunque modesto, que confirma que el universo conspira a su favor.

Foto: IA

2. Capricornio: recompensa a la constancia

Para Capricornio, este fin de agosto podría traer un ingreso extra, como un aumento, una negociación favorable o un dinero que equilibre meses difíciles. Nada de azar: será la recompensa a la disciplina y el esfuerzo acumulados.

3. ¿El signo más afortunado? Sagitario, Leo y Aries al frente del golpe de suerte semanal

Según YourTango, durante la semana del 25 al 31 de agosto de 2025, la suerte finalmente llega para tres signos: Sagitario, Leo y Aries.

Sagitario : experimenta un periodo de fortuna en trabajo, romance y nuevas oportunidades gracias al ingreso de Venus en Leo y aspectos planetarios clave.

Leo : con Venus entrando en su signo el 25 de agosto, su magnetismo y optimismo aumentan; las oportunidades parecieran alinearse casi de la noche a la mañana.

Aries: también beneficiado por esta energía, recibe confianza para actuar y romper con la espera pasiva.

4. Panorama general: quiénes tienen buena estrella al cierre de agosto

A nivel general, el mes de agosto favoreció especialmente a Leo, Cáncer y Virgo , siendo estos los signos con más suerte durante todo el mes.

Además, Virgo, Tauro, Capricornio y Escorpio resaltan durante la temporada de Virgo (22 agosto al 21 septiembre), un período astrológico con energía favorable para la planificación, la estabilidad y el crecimiento personal.

¿Quién será el signo que se topará con una verdadera fortuna en los últimos días de agosto?

Sagitario y Leo aparecen como los grandes ganadores de la semana del 25 al 31, gracias a la entrada de Venus en Leo que activa romance, abundancia y oportunidades.Aries también sumará energías de prosperidad, con instintos más confiados y posibilidades concretas.

A nivel económico, Tauro, Piscis y Capricornio podrían recibir ingresos esperados o sorpresivos hacia el cierre del mes.

Y, si consideramos el análisis mensual, Leo, Cáncer y Virgo disfrutarán de una tendencia positiva durante todo agosto.