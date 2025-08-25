Lee tu horóscopo diario del 25 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Habrá noticias en tus vínculos con la Luna Nueva. Llegan giros que sumas a tus planes. El trabajo pide esfuerzo y logras entregarte por completo a lo material. La conjunción con Marte aumenta tu energía y te da coraje para vencer todo obstáculo.

Tauro : Es tiempo de dar forma a un nuevo empleo o idea con la Luna Nueva en Virgo, se acercan transformaciones. Es prioridad invertir en un bien importante. La unión con Marte impulsa tu ambición y acelera decisiones que aseguran tu estabilidad.

Géminis : Inviertes tu tiempo en tus metas laborales y te atreves a abrir caminos distintos. Una compra o inversión mueve tu energía. Con Marte unido a la Luna, tu ingenio se combina con acción para avanzar sin miedos.

Cáncer : Llegan respuestas en lo laboral y se abren opciones de alianzas y personas que mejoran tu vida. La Luna Nueva impulsa tu amor. Pones orden en tu economía con justicia. Marte junto a la Luna activa tu intuición y te anima a decidir con firmeza en lo afectivo.

Leo : El empleo se direcciona con la Luna Nueva en puerta. Surgen chances para mostrar tu valor. Disputas por el puesto que buscas. La conjunción con Marte enciende tu magnetismo y refuerza tu fuerza para destacar.

Virgo : Tus ideas avanzan con facilidad gracias a la Luna Nueva en tu signo. Tu labor se activa con pasión y trae logros. El contacto Luna–Marte potencia tu iniciativa y asegura que cada acción tenga frutos claros.

Libra : Tienes temas pendientes en lo laboral, pero la Luna Nueva refresca tu mente. Organizas un viaje con tus seres queridos. La unión con Marte te da firmeza para equilibrar lo que debes y lo que disfrutas.

Escorpio : La Luna Nueva genera cambios en tu relación; lo nuevo llega desde afuera, deja que fluya. Pactas con tu socio y organizas un viaje. Con Marte en conjunción, la pasión se enciende y te impulsa a abrirte a experiencias distintas.

Sagitario : Formas un nuevo equipo de trabajo gracias a la Luna Nueva, que abre rumbos distintos. Eres la suerte dentro de tu empresa. Marte con la Luna despierta tu espíritu competitivo y acelera el progreso colectivo.

Capricornio : En un terreno que antes no te animabas, aparecen nuevas opciones con la Luna en tu signo. Te sientes firme y en sintonía con tu exigencia. La conjunción con Marte acelera los cambios y te empuja a tomar resoluciones estratégicas.

Acuario : La Luna Nueva te lleva a pensar demasiado. Te trae nuevas ideas y mejoras en estudios. Tu palabra es firme y exacta. Con Marte junto a la Luna, tu mente se vuelve más aguda y convences con gran claridad.