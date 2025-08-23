La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 25 de agosto hasta el 29 de agosto del 2025.

LUNES

Aries: Habrá noticias en tus vínculos con la Luna Nueva. Llegan giros que sumas a tus planes. El trabajo pide esfuerzo y logras entregarte por completo a lo material. La conjunción con Marte aumenta tu energía y te da coraje para vencer todo obstáculo.

Tauro: Es tiempo de dar forma a un nuevo empleo o idea con la Luna Nueva en Virgo, se acercan transformaciones. Es prioridad invertir en un bien importante. La unión con Marte impulsa tu ambición y acelera decisiones que aseguran tu estabilidad.

Géminis: Inviertes tu tiempo en tus metas laborales y te atreves a abrir caminos distintos. Una compra o inversión mueve tu energía. Con Marte unido a la Luna, tu ingenio se combina con acción para avanzar sin miedos.

Cáncer: Llegan respuestas en lo laboral y se abren opciones de alianzas y personas que mejoran tu vida. La Luna Nueva impulsa tu amor. Pones orden en tu economía con justicia. Marte junto a la Luna activa tu intuición y te anima a decidir con firmeza en lo afectivo.

Leo: El empleo se direcciona con la Luna Nueva en puerta. Surgen chances para mostrar tu valor. Disputas por el puesto que buscas. La conjunción con Marte enciende tu magnetismo y refuerza tu fuerza para destacar.

Virgo: Tus ideas avanzan con facilidad gracias a la Luna Nueva en tu signo. Tu labor se activa con pasión y trae logros. El contacto Luna–Marte potencia tu iniciativa y asegura que cada acción tenga frutos claros.

Libra: Tienes temas pendientes en lo laboral, pero la Luna Nueva refresca tu mente. Organizas un viaje con tus seres queridos. La unión con Marte te da firmeza para equilibrar lo que debes y lo que disfrutas.

Escorpio: La Luna Nueva genera cambios en tu relación; lo nuevo llega desde afuera, deja que fluya. Pactas con tu socio y organizas un viaje. Con Marte en conjunción, la pasión se enciende y te impulsa a abrirte a experiencias distintas.

Sagitario: Formas un nuevo equipo de trabajo gracias a la Luna Nueva, que abre rumbos distintos. Eres la suerte dentro de tu empresa. Marte con la Luna despierta tu espíritu competitivo y acelera el progreso colectivo.

Capricornio: En un terreno que antes no te animabas, aparecen nuevas opciones con la Luna en tu signo. Te sientes firme y en sintonía con tu exigencia. La conjunción con Marte acelera los cambios y te empuja a tomar resoluciones estratégicas.

Acuario: La Luna Nueva te lleva a pensar demasiado. Te trae nuevas ideas y mejoras en estudios. Tu palabra es firme y exacta. Con Marte junto a la Luna, tu mente se vuelve más aguda y convences con gran claridad.

Piscis: La Luna Nueva en un signo de tierra activa tu plano laboral, buenas charlas y logros. Reordenas tu economía. La energía de Marte suma impulso a tu creatividad y facilita que recibas lo que das.

MARTES

Aries: La presencia de Venus en Leo iluminará tu vida amorosa y te inspirará a expresar tu afecto con pasión y generosidad. Disfruta de momentos románticos y sé valiente al buscar el amor. Una chispa creativa también surge, ayudándote a mostrar tus sentimientos de forma auténtica y directa.

Tauro: Venus en Leo te infundirá un carisma magnético, lo que te permitirá atraer a otros con facilidad. Nutres tus relaciones. Aprovecha este magnetismo para fortalecer tus vínculos y abrirte a nuevas oportunidades afectivas.

Géminis: La entrada de Venus en Leo resaltará tu creatividad y te invitará a expresar tu amor y afecto de manera lúdica y espontánea. Diviértete y muestra tu lado más romántico. Tus palabras tendrán un encanto especial, capaces de enamorar y atraer admiración.

Cáncer: Venus en Leo despertará tu deseo de seguridad emocional y afecto genuino en tus relaciones. Expresa tu amor de forma generosa y busca el reconocimiento y la pasión. Este tránsito te anima a valorarte más y a dar espacio solo a vínculos que te nutran de verdad.

Leo: Con Venus en tu signo, irradiarás confianza y magnetismo y atraerás el amor y la admiración de los demás. Te conectas con tu propia autoestima. Tu carisma se intensifica y es un gran momento para disfrutar del romance y expresar tu autenticidad.

Virgo: La presencia de Venus en Leo te animará a abrir tu corazón y disfrutar de momentos románticos. Permítete ser vulnerable y experimenta el amor de manera apasionada. Dejar de lado el control será clave para vivir experiencias más sinceras y enriquecedoras.

Libra: Venus en Leo despertará tu deseo de disfrutar de momentos de diversión y romance en compañía de tus seres queridos. Aprovecha esta energía para cultivar la felicidad y el amor. También será un tiempo ideal para reconciliarte y fortalecer la armonía en tus relaciones.

Escorpio: La entrada de Venus en Leo puede intensificar tus relaciones y despertar una pasión ardiente. Profundizas en tus vínculos y vives momentos emocionantes. La intensidad emocional te impulsa a comprometerte más y transformar la forma en que amas.

Sagitario: Venus en Leo te invitará a expresar tu afecto y amor de manera audaz y directa. Serás valiente en tus relaciones y buscarás aventuras románticas. Viajes, encuentros o propuestas inesperadas traerán alegría y nuevas experiencias al corazón.

Capricornio: La presencia de Venus en Leo te inspirará a encontrar placer y alegría en tu vida cotidiana. Cultiva momentos de romance y disfruta de los pequeños momentos. Es un buen ciclo para reconocer lo que has logrado y compartirlo con quienes más amas.

Acuario: Con Venus en Leo disfrutas de la compañía de personas inspiradoras y encuentras formas únicas de mostrar tu amor. Te animarás a conectar con tu lado más creativo y expresivo en el amor. Tu originalidad será un imán y abrirá la puerta a vínculos que te llenen de entusiasmo.

Piscis: La entrada de Venus en Leo despertará tu deseo de romance y afecto en tus relaciones más cercanas. Nutres tus conexiones emocionales y buscas la pasión en el amor. Es un período para sanar emociones pasadas y abrir el corazón con mayor confianza.

MIERCOLES

Aries: Ve con calma, la Luna en Libra te invita a mostrar compañerismo y equilibrio en cada paso. Cambios laborales. La armonía en equipo será clave para abrir nuevas puertas en tu desarrollo.

Tauro: Mejoras en las relaciones, los lazos familiares y encuentras estabilidad emocional con la Luna en el signo de Libra. recibes un premio de amor. Dedicar tiempo a los tuyos fortalece tu confianza y seguridad interna, mostrándote más efectivo a la hora de actuar.

Géminis: Esta Luna en Libra favorece el diálogo y la diplomacia en tus relaciones. Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna: verán que la suerte los acompaña. Hablar con sinceridad te ayudará a resolver malentendidos y avanzar hacia resultados más eficientes.

Cáncer: La Luna en otro signo de aire, Libra, te impulsa a buscar vínculos más diplomáticos y claros. Tu conciencia los ayuda a concretar planes, sobre todo los que tengan que ver con relaciones cercanas. Seguir tu intuición hará que todo fluya con mayor armonía.

Leo: Con la Luna en Libra se iluminan las comunicaciones y los encuentros clave. El territorio ganado a nivel compromisos con el otro es inamovible. Aprovecha esta energía para afianzar tu liderazgo y tu carisma natural, demuestra tu creatividad y armonía.

Virgo: Es el día ideal para dar un salto apoyado en el amor y el equilibrio de la Luna en tu signo siguiente, Libra. Te apoyas en tu pareja y mejoras entre lo que das y recibes. Encontrarás la manera justa de combinar esfuerzo, entrega y gratitud hacia los demás.

Libra: Brillas en el amor y alcanzas acuerdos a través del dialogo gracias a la Luna en tu signo. Ves que todo por lo que venias apostando empieza a florecer. Tu magnetismo personal atraerá apoyos y reconocimientos merecidos a nivel laboral.

Escorpio: La Luna en Libra activa con éxito el diálogo y las relaciones laborales. Haces de tu vida tu propia empresa independiente. Tu firmeza será clave para transformar tus proyectos en realidades sólidas.

Sagitario: Necesitas renovar energías; la Luna en el signo de Libra activa tu impulso vital. Creas conversaciones con gente que necesitas su apoyo en los que amas. Rodéate de quienes comparten tu entusiasmo y multiplicarás tus logros.

Capricornio: Hoy las charlas con tu pareja fortalecen la unión bajo la Luna en el signo de aire, Libra. Éxito en la pasión a través del mantener el dialogo y la seducción. Dar espacio al diálogo te permitirá alcanzar mayor confianza y disfrute.

Acuario: La Luna en Libra favorece tus relaciones profesionales y vínculos estratégicos. Las oportunidades están cerca, sólo tienes que dejarlas entrar. El apoyo de otros será la llave para avanzar hacia tus metas más grandes.

Piscis: El amor responde y se acerca, relájate con la energía de la Luna en Libra. Todo se ordena para que lo que desees tener sepas obtenerlo. Escuchar a tu corazón te llevará hacia conexiones más auténticas y profundas.

JUEVES

Aries: Realizas cambios laborales y cultivas tus deseos con la Luna en Escorpio. La rueda de la fortuna del dinero te acompaña. La intensidad emocional te impulsa a tomar decisiones firmes que abren nuevas oportunidades.

Tauro: La Luna en Escorpio te pide que te apoyes en tu pareja y aceptes ayuda para concretar tus metas. Firmeza en la economía. La confianza en otros puede ser la clave para estabilizar tu crecimiento.

Géminis: El trabajo y los deseos mejoran; la Luna en Escorpio está a tu favor en el amor. Tus proyectos avanzan con equilibrio a pesar de todo. La flexibilidad y el ingenio serán tus mejores aliados para avanzar.

Cáncer: La Luna en Escorpio potencia tu esfuerzo y te impulsa a crecer profesionalmente. Proyecto material que mejora con futuro. La disciplina te dará la seguridad que estabas esperando en tu carrera.

Leo: Lo que enfrentas ahora resulta ser lo mejor para tu evolución. Proyectas deseos laborales con la Luna en Escorpio. Recibes honores de la empresa en la que trabajas. Tu liderazgo será reconocido y traerá recompensas tangibles.

Virgo: La presencia de la Luna en Escorpio beneficia tu trabajo y junto a tu Sol das un gran salto. Sabes ordenar tu economía con triunfo. La constancia te permitirá disfrutar los frutos de tu esfuerzo con orgullo.

Libra: La Luna en Escorpio te conecta con tus deseos en lo laboral y lo romántico. Aumentan tus bienes y mejoras objetivos personales y económicos. La pasión y el equilibrio serán la clave de tus próximos logros.

Escorpio: La Luna en tu signo organiza tus deseos y los aplicas en tu trabajo. Aceptas un nuevo amor con mejores desafíos. Tu magnetismo personal atraerá experiencias transformadoras.

Sagitario: La Luna en Escorpio mejora tus planes en pareja y también en lo laboral. Premios laborales y nuevos proyectos. El entusiasmo te llevará a conquistar metas que parecían lejanas.

Capricornio: Con la Luna en Escorpio tu signo se destaca en el trabajo y brilla en lo personal. Juntas dinero y reinviertes. El esfuerzo sostenido comienza a rendir frutos de manera concreta.

Acuario: Con la Luna en Escorpio tu brillo se apaga un poco y algunos planes se frenan. Mucho trabajo con esfuerzo que te recompensa. No te desanimes: cada carga es una inversión hacia un futuro más estable.

Piscis: Los deseos laborales toman protagonismo con la Luna en Escorpio. Un solo objetivo, sentirse verdaderamente amados. El éxito llega cuando conectas lo que haces con lo que realmente sientes.

VIERNES

Aries: La luna creciente en un signo de fuego te da esperanzas para concretar un viaje. Comienzas un nuevo trabajo. Tu energía se renueva y aparece un impulso vital que abre caminos de crecimiento.

Tauro: La luna creciente en Sagitario aumenta tus deseos de viajar y expandir horizontes. Hay un nuevo horizonte en el amor. La confianza en el futuro fortalece tanto tus lazos afectivos como tus sueños.

Géminis: Tendrás una conversación clave con un ser querido; los acuerdos son necesarios bajo la luna creciente. Formas un equipo exitoso en el trabajo. La comunicación fluida te permitirá equilibrar relaciones y proyectos.

Cáncer: Buscas llegar a un acuerdo para viajar con alguien de tu familia gracias a la luna creciente en Sagitario. Preparas una celebración. La unión familiar se convierte en tu motor de alegría y estabilidad.

Leo: Surge la oportunidad de un viaje bajo la luna creciente en signo de fuego. Encuentras un productor para un negocio. Tu carisma atrae apoyo y te abre puertas hacia logros materiales.

Virgo: Te pedirán consejo para integrar un equipo de viaje con esta luna creciente. Estás aprobado y perfecto. La claridad de tus palabras será reconocida como guía confiable.

Libra: La luna creciente eleva tu optimismo y simplifica la vida; confía en tus socios. Tiempo de reposo espiritual. Un respiro emocional te dará la calma necesaria para avanzar con equilibrio.

Escorpio: Dirás lo que piensas sin filtros y atraerás realizaciones creativas que generan ingresos. Reformas tu hogar. Tu visión transformadora se refleja tanto en lo personal como en lo material.

Sagitario: El viaje que planeabas es posible; tomarás la decisión con la luna creciente en tu signo. Sigues tus convicciones. Escuchar tu verdad interior será la clave para abrir nuevos caminos.

Capricornio: Una revelación te anima a viajar a un lugar soñado con esta luna creciente. Brillas con oportunidades afectivas. La fe en ti mismo te conecta con experiencias transformadoras.

Acuario: Tomas medidas al confiar en otros y te mantienes sereno; llega una noticia laboral. Satisfacción por tu proyecto. Los avances llegan más rápido de lo esperado si fluyes con la energía.

Piscis: Con la luna creciente aparece un plan a futuro que requiere acuerdos colectivos. Revisa tu pasado para recuperar herramientas útiles. Sanar viejas emociones te dará claridad para proyectar lo nuevo.