El Sol entra en Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre, dando inicio a una temporada marcada por el orden, la precisión y el deseo de perfección. En el plano sentimental, Virgo en el amor se caracteriza por su compromiso, lealtad y capacidad de cuidar profundamente a su pareja.

¿Querés saber cómo se lleva Virgo con los otros signos del zodíaco? Descubrí su estilo afectivo y su compatibilidad amorosa signo por signo.

💚 ¿Cómo aman las personas de Virgo?

Regido por Mercurio y perteneciente al elemento tierra, Virgo es un signo que ama desde lo práctico y lo concreto. Aunque puede parecer distante o reservado al principio, una vez que se entrega, lo hace desde el compromiso y la constancia.

No es de grandes gestos románticos, pero sí de actos cotidianos: escuchar, resolver problemas, apoyar y acompañar. Virgo necesita sentirse útil en la relación y valora profundamente la estabilidad, la coherencia y el respeto mutuo.

Su lado perfeccionista y su tendencia a la crítica pueden generar roces, pero siempre desde el deseo de construir una relación mejor.

♍ Compatibilidad de Virgo en el amor con cada signo

🔥 Virgo y Aries – Compatibilidad baja

Aries es impulsivo, Virgo es planificador. El ritmo y la energía chocan, aunque la atracción inicial puede ser intensa.

🌿 Virgo y Tauro – Compatibilidad muy alta

Dos signos de tierra que comparten valores, estabilidad y una visión realista del amor. Pareja ideal.

💨 Virgo y Géminis – Compatibilidad media

La comunicación fluye (comparten regente: Mercurio), pero la inestabilidad de Géminis puede desestabilizar a Virgo.

🌊 Virgo y Cáncer – Compatibilidad alta

Cáncer cuida desde lo emocional y Virgo desde lo práctico. Se entienden y se protegen mutuamente.

🔥 Virgo y Leo – Compatibilidad media-baja

Leo necesita admiración constante; Virgo, discreción. La convivencia puede ser un desafío.

♍ Virgo y Virgo – Compatibilidad alta

Se entienden como nadie, pero deben evitar caer en la crítica mutua excesiva.

🌬️ Virgo y Libra – Compatibilidad media

Virgo busca funcionalidad, Libra armonía. Pueden aprender uno del otro si trabajan sus diferencias.

💥 Virgo y Escorpio – Compatibilidad muy alta

Intensidad y estabilidad se combinan en una pareja fuerte, leal y profunda.

🔥 Virgo y Sagitario – Compatibilidad baja

Sagitario ama la libertad y Virgo la estructura. Relación de alto contraste.

🌍 Virgo y Capricornio – Compatibilidad muy alta

Ambos signos de tierra, organizados y comprometidos. Una relación con bases sólidas.

🌬️ Virgo y Acuario – Compatibilidad media-baja

Acuario es innovador y Virgo conservador. Puede haber inspiración mutua, pero faltará estabilidad.

🌊 Virgo y Piscis – Compatibilidad alta

Signos opuestos que se complementan. Virgo da estructura, Piscis da profundidad emocional.

💘 Virgo en el amor: ¿con quién es más compatible?

Durante la temporada de Virgo, predomina una energía de compromiso, cuidado y mejora constante. Si bien este signo puede ser exigente y perfeccionista, también es una de las parejas más fieles y comprometidas del zodíaco.

✅ Compatibilidades más altas:

Tauro

Cáncer

Escorpio

Capricornio

Piscis

⚠️ Compatibilidades más desafiantes:

Aries

Leo

Sagitario

Acuario

🧠 Conclusión

Virgo en el amor es detallista, confiable y muy leal. Puede que no sea el signo más demostrativo emocionalmente, pero su forma de amar se basa en cuidar, mejorar y construir una relación estable. Con signos que valoran la organización y la coherencia emocional, Virgo puede formar vínculos profundos y duraderos.