El Sol entra en Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre, dando inicio a una temporada marcada por el orden, la precisión y el deseo de perfección. En el plano sentimental, Virgo en el amor se caracteriza por su compromiso, lealtad y capacidad de cuidar profundamente a su pareja.
¿Querés saber cómo se lleva Virgo con los otros signos del zodíaco? Descubrí su estilo afectivo y su compatibilidad amorosa signo por signo.
💚 ¿Cómo aman las personas de Virgo?
Regido por Mercurio y perteneciente al elemento tierra, Virgo es un signo que ama desde lo práctico y lo concreto. Aunque puede parecer distante o reservado al principio, una vez que se entrega, lo hace desde el compromiso y la constancia.
No es de grandes gestos románticos, pero sí de actos cotidianos: escuchar, resolver problemas, apoyar y acompañar. Virgo necesita sentirse útil en la relación y valora profundamente la estabilidad, la coherencia y el respeto mutuo.
Su lado perfeccionista y su tendencia a la crítica pueden generar roces, pero siempre desde el deseo de construir una relación mejor.
♍ Compatibilidad de Virgo en el amor con cada signo
🔥 Virgo y Aries – Compatibilidad baja
Aries es impulsivo, Virgo es planificador. El ritmo y la energía chocan, aunque la atracción inicial puede ser intensa.
🌿 Virgo y Tauro – Compatibilidad muy alta
Dos signos de tierra que comparten valores, estabilidad y una visión realista del amor. Pareja ideal.
💨 Virgo y Géminis – Compatibilidad media
La comunicación fluye (comparten regente: Mercurio), pero la inestabilidad de Géminis puede desestabilizar a Virgo.
🌊 Virgo y Cáncer – Compatibilidad alta
Cáncer cuida desde lo emocional y Virgo desde lo práctico. Se entienden y se protegen mutuamente.
🔥 Virgo y Leo – Compatibilidad media-baja
Leo necesita admiración constante; Virgo, discreción. La convivencia puede ser un desafío.
♍ Virgo y Virgo – Compatibilidad alta
Se entienden como nadie, pero deben evitar caer en la crítica mutua excesiva.
🌬️ Virgo y Libra – Compatibilidad media
Virgo busca funcionalidad, Libra armonía. Pueden aprender uno del otro si trabajan sus diferencias.
💥 Virgo y Escorpio – Compatibilidad muy alta
Intensidad y estabilidad se combinan en una pareja fuerte, leal y profunda.
🔥 Virgo y Sagitario – Compatibilidad baja
Sagitario ama la libertad y Virgo la estructura. Relación de alto contraste.
🌍 Virgo y Capricornio – Compatibilidad muy alta
Ambos signos de tierra, organizados y comprometidos. Una relación con bases sólidas.
🌬️ Virgo y Acuario – Compatibilidad media-baja
Acuario es innovador y Virgo conservador. Puede haber inspiración mutua, pero faltará estabilidad.
🌊 Virgo y Piscis – Compatibilidad alta
Signos opuestos que se complementan. Virgo da estructura, Piscis da profundidad emocional.
💘 Virgo en el amor: ¿con quién es más compatible?
Durante la temporada de Virgo, predomina una energía de compromiso, cuidado y mejora constante. Si bien este signo puede ser exigente y perfeccionista, también es una de las parejas más fieles y comprometidas del zodíaco.
✅ Compatibilidades más altas:
- Tauro
- Cáncer
- Escorpio
- Capricornio
- Piscis
⚠️ Compatibilidades más desafiantes:
- Aries
- Leo
- Sagitario
- Acuario
🧠 Conclusión
Virgo en el amor es detallista, confiable y muy leal. Puede que no sea el signo más demostrativo emocionalmente, pero su forma de amar se basa en cuidar, mejorar y construir una relación estable. Con signos que valoran la organización y la coherencia emocional, Virgo puede formar vínculos profundos y duraderos.