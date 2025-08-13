Lee tu horóscopo diario del 13 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con luna en tu signo es espectacular para activar los proyectos y mejorar el trabajo. Ganas con las inversiones y llegas a un triunfo. Todo lo que inicies hoy tiene bases firmes para crecer a futuro.

Tauro : Con luna en Aries tu ser más emprendedor aparece y lo aplicas en tu trabajo y en tu hogar. El dinero te da tranquilidad. Buen momento para delegar y confiar en el equipo que te rodea.

Géminis : La luna mejora tu trabajo y tus deseos de desarrollo profesional. Desafíos personales y laborales. Hoy tu palabra tiene peso, usala con inteligencia.

Cáncer : Una sorpresa te cambia el día y tus planes, hoy lográs lo que decidas. Tus intuiciones son favorables y das en la tecla. Dejá que tus emociones te guíen con claridad hacia el éxito.

Leo : Tu trabajo con el otro requiere diplomacia y se cumple lo propuesto. Pequeños logros laborales que te hacen avanzar. Agradecé a quienes te apoyan, no estás solo en este camino.

Virgo : Excelente día para el trabajo. Aparecen más oportunidades de las que esperabas. Organizás un nuevo proyecto que te expande laboralmente. Tus ideas claras atraen aliados clave.

Libra : La suerte te acompaña en las asociaciones del trabajo. Con luna en oposición revisás las propuestas que estaban pendientes. Premio merecido. No subestimes tu capacidad para equilibrar lo que parecía desordenado.

Escorpio : Planes para ordenar el trabajo, serás emprender una nueva idea. Recibís reconocimiento merecido. La seguridad en vos mismo se nota y abre puertas valiosas.

Sagitario : Avanzás con luna en Aries y ayudás a tus socios en un proyecto laboral. Empezás un plan en tu casa a largo plazo. Inspirás entusiasmo en los demás y eso potencia el equipo.

Capricornio : Los proyectos se iluminan, conocés a la persona que te ayuda para crecer. Aparecen ganancias laborales. Una conversación importante puede marcar un antes y un después.

Acuario : La espera terminó, lo que no se dio hasta ahora no se dará. Borrón y cuenta nueva y aceptás los cambios con luna en Aries. Tu fuerza está en tu inteligencia. Lo nuevo te lleva a descubrir una versión más auténtica de vos.