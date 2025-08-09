La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 12 hasta el 16 de agosto del 2025.

LUNES

Aries: Cambios laborales con Mercurio directo en Leo. Momento en el que debes reorganizar tu vida profesional. La comunicación asertiva será clave para liderar nuevos proyectos. Tu voz tiene peso y poder de decisión. El dinero no es un problema, te sientas a disfrutar.

Tauro: Buen tiempo para ocuparte de tu trabajo, empezar a ver cómo resolver lo pendiente con Mercurio directo en Leo. Tu entorno te escucha más, y eso te permite cerrar acuerdos antes trabados. Se activa tu capacidad de persuasión. Encuentras una guía en el camino laboral.

Géminis: Con rapidez y la ayuda de Mercurio directo en Leo resuelves el trabajo y recuperas la confianza. Tu mente está afilada y llena de ideas brillantes, aprovechalas para convencer o negociar. En las conversaciones impones tus mejores ideas.

Cáncer: Cierras planes con Mercurio directo en Leo. Mejoras en la relación con tus pares en el trabajo. Vas ganando seguridad al expresar lo que querés con claridad. Tus ideas generan respeto. Logras justicia laboral.

Leo: Mercurio directo en tu signo te da ganas de empezar actividades personales que dejaste atrás. Tus palabras tienen magnetismo: atraés propuestas, encuentros y reconocimientos. Energía puesta en los logros personales.

Virgo: Con Mercurio directo en Leo, toman compromisos profesionales que sirven de verdad. La intuición se mezcla con estrategia, y eso te hace tomar decisiones sabias y eficaces. Pisas fuerte sobre tus proyectos de dinero reales.

Libra: Deben mantenerse tranquilos porque con Mercurio directo en Leo, tendrás enfrentamientos negativos. Evitá discusiones innecesarias y canalizá tu energía en decisiones estéticas o creativas. Dedícate a comprar lo que te gusta y olvidarte del mundo.

Escorpio: Mercurio directo en Leo te aporta crecimiento laboral rápidamente. Los socios te dan el sí. Tu discurso firme y carismático te abre puertas antes cerradas. El magnetismo está de tu lado. Caminás hacia lo que necesitás para seguir tus deseos.

Sagitario: Les llegó la hora de activar el trabajo con Mercurio directo en Leo. Reaparece trabajo que cambia tu vida. Tu entusiasmo contagia y te vuelve irresistible en entrevistas, propuestas y ventas. Se abren a recibir las mejores energías laborales.

Capricornio: Mercurio directo en Leo genera mayores reuniones e intercambios laborales. Deciden una compra. El liderazgo que ejercés se reconoce, y podés negociar desde un lugar de firmeza. Deciden reciclar muebles o una habitación.

Acuario: Cuando todo parecía imposible, con Mercurio directo en Leo encontrarás la manera de darlo vuelta. Nuevas alianzas llegan si sos honesto con lo que querés comunicar. Evitá reprimir tu voz. Si es necesario romperás con lo que no sirve.

Piscis: Mercurio directo en Leo alumbrará tu día y verás tus planes laborales en marcha y con éxito. Una conversación clave destraba algo pendiente. Escuchá tu intuición, también guía el intelecto. La rueda de la fortuna está puesta en la empresa que sos.

MARTES

Aries: Es un día de armonizar lo laboral con tu bienestar interior. Evitá actuar por impulso, escuchá a tu entorno y respondé con claridad. Se abren puertas laborales y se ordenan tus finanzas. Este Sol te impulsa a formar vínculos de trabajo sólidos y encontrar con quién compartir logros y afectos.

Tauro: Las oportunidades laborales se multiplican, con fuerza para dar forma a proyectos estables. Buscás respuestas desde la calma, administrás bien tus recursos y se abren caminos nuevos. En casa llegan ideas frescas para reformar o estudiar. Vivís un momento cálido con tus seres queridos, disfrutando cada rincón de la vida cotidiana.

Géminis: Es tiempo de concretar esas ideas que venías madurando. Recibís el apoyo de tus vínculos, liderás con justicia y equilibrio. Contá con tus amigos y socios para avanzar. La administración financiera requiere orden, pero todo va tomando forma. Es una semana de claridad mental y empuje renovado.

Cáncer: El amor te rodea con calidez y orgullo: te motiva a dar lo mejor en lo que hacés. Los vínculos familiares se fortalecen, aunque tendrás que elegir a quién priorizar. Lo que sembraste empieza a crecer con orden. Apoyate en los tuyos y dejá que tu plan emocional florezca.

Leo: Encontrás el balance entre fuerza laboral y energía interior. Es un excelente momento para compras, ventas y oportunidades económicas. Tu misión ahora es acompañar y dejar brillar a quienes lo merecen. Pactás desde la comprensión y avanzás con paso firme en lo administrativo.

Virgo: Con tu fuerza práctica y perseverancia, se abren nuevas oportunidades laborales. Administrás tus recursos con inteligencia y serenidad. Te llegan merecidos reconocimientos, y tu trabajo comienza a dar frutos reales. Noticias familiares traen alegría. Vivís la vida con amor y gratitud.

Libra: Brillás por tu capacidad de diálogo, liderazgo y justicia. Tenés un rol clave en tu entorno laboral. Apoyate en tus amistades y preguntá todo antes de decidir. Delegar y dejar que alguien te ayude a organizar tus finanzas será clave. Semana ideal para compromisos importantes.

Escorpio: La energía emocional te llena de pasión y orgullo. Avanzás con seguridad, aunque deberás elegir con inteligencia entre familia y obligaciones. El trabajo se ordena, llegan propuestas y te enfocás en lo que importa. Tu visión se afina para ubicar cada pieza en su lugar.

Sagitario: Momento de equilibrar tu ímpetu con decisiones prácticas. Se ordena tu economía, surgen pactos y nuevos vínculos laborales. Algunas pausas se presentan, y te invitan a repensar prioridades. Tomá las oportunidades con serenidad y dejá que tu entusiasmo fluya en equipo.

Capricornio: La fertilidad laboral y material está en alza. Con esfuerzo y calma, todo lo que firmás se concreta. Administrás tus recursos con sabiduría, y recibís aplausos merecidos. El hogar se llena de alegría, incluso con noticias de nacimientos. Tu liderazgo se siente sin necesidad de alzar la voz.

Acuario: Liderás con pasión, sos el motor de tu equipo. Tus ideas impulsan al grupo y vos brillás con entusiasmo. Tiempo ideal para confiar en tus vínculos, contar con los amigos y avanzar sin culpa. Abrite a nuevas formas de hacer las cosas. Tu corazón sabe lo que quiere.

Piscis: El amor y los vínculos te impulsan con fuerza. Se resuelven temas pendientes y llega ese contrato que esperabas. Apoyate en tu pareja o en tu entorno emocional para decir lo que realmente sentís. Tu intuición te guía hacia decisiones seguras, y tu trabajo se termina alineando con tu propósito.

MIÉRCOLES

Aries: Con luna en tu signo es espectacular para activar los proyectos y mejorar el trabajo. Ganas con las inversiones y llegas a un triunfo. Todo lo que inicies hoy tiene bases firmes para crecer a futuro.

Tauro: Con luna en Aries tu ser más emprendedor aparece y lo aplicas en tu trabajo y en tu hogar. El dinero te da tranquilidad. Buen momento para delegar y confiar en el equipo que te rodea.

Géminis: La luna mejora tu trabajo y tus deseos de desarrollo profesional. Desafíos personales y laborales. Hoy tu palabra tiene peso, usala con inteligencia.

Cáncer: Una sorpresa te cambia el día y tus planes, hoy lográs lo que decidas. Tus intuiciones son favorables y das en la tecla. Dejá que tus emociones te guíen con claridad hacia el éxito.

Leo: Tu trabajo con el otro requiere diplomacia y se cumple lo propuesto. Pequeños logros laborales que te hacen avanzar. Agradecé a quienes te apoyan, no estás solo en este camino.

Virgo: Excelente día para el trabajo. Aparecen más oportunidades de las que esperabas. Organizás un nuevo proyecto que te expande laboralmente. Tus ideas claras atraen aliados clave.

Libra: La suerte te acompaña en las asociaciones del trabajo. Con luna en oposición revisás las propuestas que estaban pendientes. Premio merecido. No subestimes tu capacidad para equilibrar lo que parecía desordenado.

Escorpio: Planes para ordenar el trabajo, serás emprender una nueva idea. Recibís reconocimiento merecido. La seguridad en vos mismo se nota y abre puertas valiosas.

Sagitario: Avanzás con luna en Aries y ayudás a tus socios en un proyecto laboral. Empezás un plan en tu casa a largo plazo. Inspirás entusiasmo en los demás y eso potencia el equipo.

Capricornio: Los proyectos se iluminan, conocés a la persona que te ayuda para crecer. Aparecen ganancias laborales. Una conversación importante puede marcar un antes y un después.

Acuario: La espera terminó, lo que no se dio hasta ahora no se dará. Borrón y cuenta nueva y aceptás los cambios con luna en Aries. Tu fuerza está en tu inteligencia. Lo nuevo te lleva a descubrir una versión más auténtica de vos.

Piscis: Encontrarás una salida nueva y un proyecto de viaje que te entusiasma con luna en Aries. El poder está en los nuevos planes y hacés inversiones. Abrí tu intuición a señales que llegan del entorno.

JUEVES

Aries: Es un día para hacer buenos intercambios, la luna en Tauro estimula los negocios y la buena economía. Ordenás el dinero que tenés guardado y estudiás cuidadosamente las inversiones. Encontrás equilibrio entre lo que das y lo que recibís en el trabajo.

Tauro: La luna en tu signo hace posible que seduzcas a todos con tu encanto para el amor y para producir en equipo. Es muy posible destacarte en la acción y la voluntad para mejorar en tu carrera. Sentís confianza plena en vos mismo y eso se refleja en lo que generás.

Géminis: La luna en Tauro activa la comunicación en el amor y en el trabajo, y trae mejoras increíbles. Mejora tu éxito profesional, te permitís gustos muy buenos. La estabilidad que lográs hoy te da una base firme para avanzar en tus planes.

Cáncer: Una nueva idea para invertir con un grupo de trabajo te ayudará a salir del encierro y cambiar. Tendrás premios en la profesión, te encontrás en primer lugar y recibís noticias positivas. Abrite a compartir lo que sentís y te sorprenderán las respuestas.

Leo: Con el sol en tu signo se activa el trabajo. Aparecen propuestas que se habían dejado atrás. Decidís trabajar en un proyecto productivo que venías pensando hace tiempo, hablás con quien sea necesario. Tu liderazgo te ubica en el centro de las decisiones.

Virgo: Resolvés lo pendiente en el trabajo. Recuperás la pasión por un amor que no ves hace tiempo. Te sentís equilibrado y con justicia a favor en tu trabajo, recibís noticias legales. Ordenás tus prioridades y eso te da una gran sensación de alivio.

Libra: Con luna en Tauro aparecen propuestas afectivas y personales que en otro momento se dejaron pasar. Decidís cambiar y pedir lo que necesitás. Hoy tu claridad mental es tu mejor aliada para tomar decisiones clave.

Escorpio: Con la luna en Tauro en oposición se genera una gran atracción para hacer alguna sociedad. Disfrutás con los que aman tu energía. Conquistás a una persona y lográs un sí. Lo que parecía distante hoy se convierte en una oportunidad cercana.

Sagitario: La luna en Tauro activa tus planes laborales con éxito. Lográs amar y dar todo por la persona que realmente amás. Repartís a cada quien lo suyo. Recuperás tu centro emocional y te mostrás más disponible con quienes te rodean.

Capricornio: La energía de la luna en Tauro los activa para conquistar un trabajo y un amor deseado. Reciben respuestas positivas. Reconstruyen un plan laboral con éxito, correspondencia para tu vida. Te abrís a disfrutar del presente sin tanta exigencia.

Acuario: Con la luna en Tauro es un día de diferencias en el diálogo. Por eso puede resultar muy bueno que organices un viaje a futuro. Invertís en una sociedad. Encontrás nuevas formas de comunicarte sin confrontar.

Piscis: La luna en Tauro te ayudará a mejorar el trabajo con todos los de tu equipo laboral. Hoy estarás feliz de disfrutar de tu productividad. Te sentís más seguro de tus talentos y te abrís a compartirlos.

VIERNES

Aries: Con luna menguante mejora el trabajo y los proyectos económicos. Te destacás en tu accionar con tu trabajo. Se activa tu liderazgo y marcás el rumbo para los demás.

Tauro: La luna menguante aporta nuevos proyectos para tu vida. Desafíos a futuro en expansión cumpliendo expectativas. Todo lo que sembraste empieza a dar frutos.

Géminis: Un proyecto que habías dejado atrás aparece mejorando tu vida económica. Firmás un contrato con éxito. Sentís más claridad y te animás a concretar lo pendiente.

Cáncer: La luna menguante te contiene económicamente, te acompaña con seguridad para tomar tus decisiones. Equilibrio interior por los logros. Confiás en tu intuición y eso te guía bien.

Leo: La luna menguante puede frenar un poco los avances verdaderos en la profesión solo por hoy. Proyecto de viaje corto. Es momento de revisar lo que venís haciendo y ajustar el rumbo.

Virgo: Con luna menguante aumentan tus ideas de mejor economía a pesar de lo difícil. Conseguís lo que te apasiona. Fertilidad en los proyectos. Tu esfuerzo empieza a dar frutos visibles.

Libra: El diálogo con la pareja mejora gracias a esta luna menguante, paciencia para lograr más trabajo. Nueva expansión con éxito. Tu creatividad es clave para generar algo nuevo.

Escorpio: La luna menguante te ayuda a avanzar con lo que querés hacer en pareja o sociedad. Tus ideas son muy positivas. Defendés tus convicciones y eso te da impulso.

Sagitario: Propuestas laborales que son muy buenas. Conseguís lo mejor, reaparece lo que sirve esta luna menguante. Superás todo con entereza. Tu optimismo te abre caminos inesperados.

Capricornio: Con luna menguante aparecen nuevos planes económicos, los anteriores se cierran con efectividad. Rueda del amor y una nueva historia. Te liberás de cargas y te enfocás en lo que sí suma.

Acuario: La luna menguante te da mejoras en el trabajo y te ayuda a mejorar con paciencia en el amor. Retomás un proyecto con nuevas energías. Buscás estabilidad desde lo práctico.

Piscis: La luna menguante te ayuda a terminar trabajo pendiente. compensaciones con tu pareja con un buen proyecto juntos. Te organizás mejor y compartís responsabilidades con armonía.