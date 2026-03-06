A un año y medio de lanzar Dualidad, su disruptivo álbum que fusiona pop con música electrónica, Malena Narvay cumplió otro de sus grandes sueños: que una importante discográfica se interese en ella como artista y la sume a su catálogo de figuras.
La actriz y cantante acaba de firmar contrato con Warner Music Argentina, sello con el que buscará expandir su música a mayor escala.
Ciudad Magazine habló con Malena sobre este importante paso en su carrera profesional, y la artista aseguró que se trata de un verdadero sueño cumplido.
-¿Qué significa firmar con una discográfica tan importante?
-Estoy muy feliz porque es algo que vengo esperando hace mucho tiempo. Fui artista independiente durante 6 años y eso me ayudó a entender mi camino, a elegir por dónde quería ir con mi música.
Si bien ser artista independiente requiere muchísimo esfuerzo y, por momentos, genera frustración, hoy lo agradezco porque gracias a eso encontré mi identidad, reforcé mi paciencia y mi tolerancia a la frustración.
Ser artista independiente me dio muchísimas herramientas. Aprendí muchísimo bancándome sola, porque fue más adelante cuando armé un equipo de gente preciosa, que seguirán siendo un pilar fundamental ahora también, trabajando en conjunto con Warner.
Siento que esta oportunidad viene en el momento justo. Hoy me siento preparada para esto y estoy feliz. Es un sueño hecho realidad. ¡Se viene un gran año!
-¿Vas a apostar de lleno a la música o seguirás con la actuación en paralelo?
-Siempre la actuación va a formar parte de mí, de mis sueños y de mis proyectos. Así que sí, voy a seguir actuando en paralelo. Estoy con algunos proyectos de actuación también y, por suerte, puedo complementar ambas cosas.