La seguridad con que Soledad Villamil (56) respondió sobre la clave de sus casi 30 años de amor con Federico Olivera es asombrosa, y Julieta Díaz y Pilar Gamboa dieron fe en desparpajo cuando escuchó a su compañera de Las Hijas compartir su sabiduría.

En una entrevista en el teatro Maipo antes del estreno de la obra de Ariadna Asturzzi con la que Adrián Suar debuta como director de teatro el jueves 11 de septiembre, la ganadora del premio Oscar por El Secreto de sus Ojos dejó sin aliento a Ciudad.

-En momentos en que la farándula está signada por las separaciones, ¿tenés algún secreto para mantener tu relación con Federico?

Julieta Díaz: -Menos mal que se lo preguntaste. ¡Es lo que queremos saber todos!

Soledad Villamil: -Creo que son 27 años. De matrimonio mucho menos, porque nos casamos en 2021. ¿Esto sale en horario de protección al menor?

Ciudad: -Es internet, así que no hay legislación...

Soledad Villamil: -Y... yo creo que la clave es cog... bien.

Ciudad: -Ah... Bueno... Cualquier comentario sobra...

Pilar Gamboa: -No sabe qué decir, ja.

Julieta Díaz: -Te amo, Sole.

La diferencia en las fechas podría darse porque se dice que Soledad y Federico se enamoraron en 1996 en Villa La Angostura, cuando ambos actuaban en La vida según Muriel, la película de Eduardo Milewicz .

Lo cierto es que son una de las parejas de famosos top más longevas del ambiente, y además son padres de Violeta (22) y Clara (19).

La faceta empresaria de Soledad Villamil

Con idéntica frescura, Soledad blanqueó: “La taquilla de esta obra en particular sí me interesa”.

-¿Porque después de haber ganado un Oscar querés llenar la platea?

-No. Porque voy a porcentaje de lo que la taquilla recauda. Obvio que quiero que esté llena y que a la gente le guste, ni hablar. Y me parece que va a ser así, por otro lado.

La verdad que no sé si es el mejor momento a una semana del estreno, pero la sensación es de que puede ir muy bien, que tenemos un material que es medio como una bomba en todo sentido. La sensación es que puede llegar a ser algo muy conmovedor para los espectadores.